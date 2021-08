'Los Chiquillos de Hoy': Andrea Escalona, invicta con su equipo de 'Los Chiquiintensos'

Las emociones estuvieron a reventar el pasado viernes cuando se realizó la primera eliminación del reality show Los chiquillos de Hoy, después de una semana de duelos en la que 16 participantes quedaron sentenciados y luego ocho fueron salvados por las madrinas y padrinos, quedando otros ocho en línea de riesgo, por lo que debieron enfrentarse en una batalla por su estancia dentro del programa.

Stephanie Valentina, de Los Chiquinenes; Briana, de Los Chiquilocos; así como Miranda y los hermanos Camila y Sebastián, de Los Chiquieléctricos, se convirtieron en los primeros pequeños eliminados de la competencia luego de obtener la menor cantidad de votos por parte del jurado, que en esta ocasión integraron María León, Miguel Martínez, Mariana Ochoa y Carlos Espejel.

Los afortunados de la eliminatoria fueron Beba, quien contó con el apoyo del público que la rescató, consiguiendo así, su pase para seguir en el programa; Jenni, con la mayor cantidad de votos por parte del jurado también se quedó en el show, al igual que Valeria y Julio.

UNOS JUECES CON EXPERIENCIA

“Siempre las competencias con niños me dan años de vida, pero a la vez me rompen el corazón. Estoy muy emocionada de ser parte de esto, creo que hay niños muy talentosos, tan entregados. Y después de un año de estar encerrados en casa, me parece importante que existan este tipo de actividades que les generen una motivación y una inspiración. Tener el voto secreto es una gran responsabilidad, pero siempre lo doy con mucho cariño, tratando de ser, sobre todo, justa. Las eliminaciones son muy difíciles, aunque también es importante que desde chiquitos sepan la importancia de prepararse, porque a veces hay altibajos en la vida”, expresó a TVyNovelas María León, quien fue la jueza invitada.

Para Mariana Ochoa, “ha sido muy sorprendente y muy padre que hay muchísimo talento, y darme cuenta de que Código F.A.M.A. fue hace casi 20 años y nos está acompañando Miguel, es ver que el tiempo pasa volando. Me encanta que haya tanto talento por descubrir, y hoy apenas se van cuatro de los niños; es muy difícil, hay gente que, aunque todavía no tiene las tablas, las puede adquirir. Lo bueno es que están chiquitos y tienen una gran carrera por delante”.

Como una oportunidad “increíble” define Miguel Martínez a Los chiquillos de Hoy, pues a su juicio, se están abriendo puertas para que estos niños se hagan de un nombre en el ambiente del espectáculo mexicano. “Es muy importante tener un espacio para uno poder demostrar sus talentos y habilidades, por eso valoro que existan estos programas, para que los conozcan a nivel nacional; es, sin duda, una gran plataforma para empezar una carrera”.

