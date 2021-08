'Los Chiquillos de Hoy': Andrea, Carlos y Mariana, los jueces que buscan nuevas estrellas

¡El matutino de las estrellas lo volvió a hacer! Y con su nueva apuesta, Los chiquillos de Hoy, el programa se posiciona como lo más visto en su barra de horario, aplastando por completo a su más cercano competidor. El reality, ideado por la productora Andrea Rodríguez, tuvo un sensacional estreno con la presentación de los primeros participantes que buscan quedarse en la competencia con el respaldo de sus famosos padrinos: Lambda García, Andrea Escalona, Paul Stanley y Mariana Echeverría, quienes deberán hacer lo posible por conseguir la aprobación del jurado que integran Andrea Legarreta, Carlos Espejel y Mariana Ochoa.

Durante la primera semana, los pequeños de la casa se disputaron un lugar en el programa, en lo que la productora llama la etapa de castings individuales, ya que luego deberán enfrentarse con otros niños en reñidos duelos de disciplinas como el canto y el baile. Momentos de diversión y de mucho talento fueron los que disfrutó el público con este concepto en el que los padrinos le ofrecen dulces a los chiquillos para reclutarlos en sus equipos.

Este formato, ideado para la época de vacaciones escolares, tiene previsto durar cinco semanas, y “la tarea de los padrinos será arropar a cada uno de sus ahijados en este camino para ser artistas; su trabajo está en asesorarlos y acompañarlos en el diseño de su imagen, vestuario y en el show que presentarán. El niño que llegue a la final y se lleve el primer lugar estará dentro de la telenovela El amor cambia de piel, producida por Nicandro Díaz”, según nos dijo Rodríguez, responsable también del rotundo éxito Las estrellas bailan en Hoy.

ANDREA LEGARRETA: "Los quiero apapachar con mis comentarios"

Andrea Legarreta se siente como pez en el agua aconsejando y guiando a los niños en este show: “Me siento muy feliz; lo que más me gusta en el mundo y lo más bonito que tenemos son los niños, entonces se me hace muy lindo. Me ha tocado trabajar con muchos niños, yo empecé desde niña, sé lo que es luchar por un sueño, y quiero ser de las que los impulsen; los quiero apapachar con mis comentarios, darles el apoyo que necesiten, y que sepan que esto solamente es un paso, que tienen una vida por delante y que están aquí para divertirse. Como mamá de dos chiquitas, sin duda, me ha tocado decir: ‘Podemos hacerlo mejor, podemos pulirlo, podemos seguir estudiando para mejorar’, y el hecho de cometer un error, equivocarse o no hacerlo de 10, no significa que no sirvas, entonces, es mejor hacerles entender que nadie es perfecto y que tenemos días mejores que otros”.

CARLOS ESPEJEL: "Creo que soy muy técnico"

Con un nuevo reto en televisión se presenta el querido Carlos Espejel, asegurando que hará todo lo posible por evaluar con disciplina a los talentos que integran la competencia infantil: “Estoy contento, soy muy técnico, creo que es importante resaltar las cosas que los niños hacen bien y, por supuesto, darles un poco de retroalimentación de las cosas que no están haciendo bien; no está mal, simplemente hay que mejorar, y la única manera de mejorar algo es midiéndolo, y eso es lo que estoy haciendo. Aquí no se trata de lastimarlos; al contrario, se trata de favorecerlos, de animarlos para que sigan haciendo esto y que cada vez lo vayan haciendo mejor”.

MARIANA OCHOA: "El talento se tiene que trabajar"

La integrante del grupo OV7 y actriz de la comedia Tic Tac Toc El reencuentro, Mariana Ochoa, tiene la sensibilidad a flor de piel y no duda en compartir su experiencia y conocimientos con quienes dan sus primeros pasos en un escenario tan importante como el de Televisa: “Soy una persona muy optimista en todo lo que hago, pero también me gusta la disciplina, me gustan las horas de trabajo; apenas son las eliminatorias, estoy conociendo al talento, sus actitudes, y ya después apretaremos tuercas, porque el talento se tiene que trabajar”.

