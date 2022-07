Lola Cortés volvió a lapidar a Alexander Acha y te decimos por qué él NO tuvo razón en 'La Academia'

Aunque ya baila en ‘La Academia’, Andrés no logró superarse a sí mismo en su presentación del sábado 30 de julio, por lo que Lola Cortés criticó su desempeño, que le faltaba el aire y que se notó que no ensayó con los bailarines.

Así que la polémica juez le dijo al concursante: "¿Te diste cuenta que casi te llevas a una bailarina de espaldas? No te das cuenta de lo que tienes alrededor... La bailarina se tuvo que quitar. Lo que sucede en el escenario tú también tienes que estar atento, tienes vista periférica, cuidado, un accidente pudo haber sido vergonzoso más de lo que fue tu actuación".

Sin embargo, Alexander Acha interrumpió y le dijo a Andrés: "Tú concéntrate en tu actuación y que los bailarines se quiten... Que los bailarines se hagan a un lado, cuando tú estás cantando, el escenario es tuyo y no tienes que estar preocupado por no pegarle a un bailarín".

Así que comenzó el pleito y Lola Cortés refutó lo dicho por Alexander Acha: "Claro que sí (Andrés tiene que preocuparse por los bailarines), porque el show lo hacen todos. ¿Entonces no ensayaron los bailarines con el cantante? ¿El director no sabe si lo ensayaron?".

Alexander respondió: "Cuando un artista sale a un escenario no está preocupado de los bailarines".

Los gritos comenzaron y mientras Lola exigía que los cantantes ensayen con bailarines, resultó que Alexander Acha no está en los ensayos de baile y él recriminó que ella siempre cree que tiene la razón todo el tiempo, no sin antes decir: "Andrés no tenía que preocuparse por los bailarines... Ese argumento no vale".

Y ¿por qué Alexander Acha NO tuvo la razón?

Es increíble que siendo un cantante de amplia trayectoria, Alexnader emita un consejo a los alumnos de La Academia sobre que el escenario sólo es del intérprete, que no debe preocuparse por los bailarines y que ellos deben quitarse cuando el artista pase a su lado.

¿Te imaginas si Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga o muchos artistas nacionales e internacionales siguieran el consejo de Alexander Acha? Simplemente no tendrían los espectáculos que han presentado ante el mundo, donde TODOS son parte del show, como dijo Lola.

Tan importante es que un cantante ensaye con los bailarines, que artistas de la talla de Madonna y Michael Jackson lo hacían no importando que ya llevaran décadas en la industria. Basta recordar que días antes de su repentina muerte, Michael Jackson dedicaba tiempo para ensayar con sus bailarines, porque ellos eran parte de su show.

Si Madonna creyera lo que dice Alexander Acha, sobre que "el escenario es suyo y no tiene que estar preocupada por no pegarle a un bailarín", ¿para qué pasaría horas ensayando con ellos? Incluso la reina del pop sabe y ha demostrado en más de 10 giras internacionales que los bailarines son parte fundamental de su espectáculo, y como tal, hasta les da un espacio para lucir su talento aunque ella no esté en escena.

Qué peligroso hubiera sido, por ejemplo, si Madonna no hubiera tomado en cuenta a los bailarines cuando cantaba 'Music inferno' en su gira Confessions de 2006, donde los bailarines hacían su trabajo ¡EN PATINES! Sin embargo, ensayar con ellos dio un resultado memorable que nadie ha podido igualar.

Porque sí, Alexander Acha: un artista que SÍ busca presentar un show espectacular y memorable, sí debe preocuparse por sus bailarines sobre el escenario porque ellos también son parte del espectáculo.