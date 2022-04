Lola Cortés no estará en 'Las estrellas bailan en Hoy', productora de 'Hoy' lo confirma

El público lo pedía, y muy pronto será complacido con una nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, el reality show del programa matutino de Televisa que reúne a los famosos en la pista para medir sus habilidades y destrezas con un panel de jueces que los llevarán al infierno o a la gloria. Andrea Rodríguez vuelve a ser la productora de este exitoso formato que llegó en 2021 para refrescar la pantalla y fortalecer la imagen de algunos rostros que comienzan a despegar en el espectáculo.

Ahora la audiencia disfrutará de los mejores enfrentamientos, grandes bailarines y la polémica que no podía faltar. Porque si algo promete la creadora de este proyecto, es mucha controversia y las disputas que tanto gustan al televidente.

¿Cómo van los preparativos de la tercera temporada de Las estrellas bailan en Hoy? Ya estamos superavanzados; empezamos el 2 de mayo con nuestra alfombra roja. Traemos unas parejas espectaculares, llevamos casi mes y medio platicando con ellas porque, justamente, una de las cosas que es muy importante dentro del reality son los personajes. Entonces creo que se está armando bien, pienso que es gente que el público va a querer y le va a gustar.

¿Los jueces serán los mismos? En esta ocasión no estará Lola Cortés. En su lugar tenemos a la maestra Ema Pulido y tendremos igual a nuestra juez de caramelo, Andrea Legarreta; estará Latin Lover, y luego, los viernes habrá un juez invitado, pero eso aún lo estamos armando.

¿Qué impidió que Lolita estuviera esta vez? Ella tiene otro proyecto que firmó, y pues ya no pudimos estar juntas. Se retiró con cariño, con amor; al final de cuentas vino conmigo, me preguntó qué hacer, pero le dije que era su decisión.

¿No descarta la idea de volver un día como invitada? No, ella estaría feliz, quería estar, pero los tiempos no se dieron. Quedamos como amigas, nos queremos mucho, y sin ningún problema. ¡No pasa nada!

¿Qué le aporta Ema Pulido al formato? Estuve platicando con ella mucho tiempo, y una de las cosas que me decía es que a ella no le gusta ser grosera, aunque sí admite que es dura a la hora de decir la verdad. Entonces me prometió decir las verdades como ella las dice, sin filtro. Tampoco es que vaya a ser agresiva, simplemente dirá lo que le salga en ese momento.