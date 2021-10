Lola Cortés deja callada a Vanessa Arias y ella manda indirecta a producción de 'Hoy'

Que si baila mal, que si parece zancudo, que si finge estar lastimada para no bailar... A Vanessa Arias no le ha ido nada bien con las críticas de Lola Cortés en 'Las estrellas bailan en Hoy', y menos cuando la juez de hierro la dejó callada.

Ocurrió la mañana de este 14 de octubre, cuando Vanessa quiso reclamarle a Lola Cortés por hablar de ella hasta en los camerinos, a lo que la estricta juez respondió defendiendo su postura, y exigiendo que Arias demostrara en la pista que es capaz de bailar.

Incluso cuando Vanessa quiso compararse con los mexicanos, Lola Cortés le hizo ver que estaba hablando desde su privilegio.

Vanessa Arias comenzó: "El 80% de los mexicanos no son atletas de alto rendimiento, son personas como yo, con sueños e ilusiones y con derecho a soñar y a partirse la madre para estar en un lugar. Yo lo estoy haciendo, llego a mis ensayos, le estoy poniendo tiempo y respeto a esto. Que me insulte en el baile no hay ningún problema, opero que me insulte por fuera, que me diga zancudo, loca contracturada, que yo estoy fingiendo...".

Pero Lola Cortés respondió: "Mira, te voy a decir una cosa, aquí se viene a demostrar y no hablar. Aquí usted tiene que aceptar las críticas... El 80% de los mexicanos, como usted habla, no son personas como usted, porque usted tiene la oportunidad de plantarse en la televisión, que mucha gente de teatro y mucha gente toca puertas para trabajar. Usted tiene trabajo, tiene comida, no hable de los mexicanos cuando tiene este privilegio".

Recuerda que con TVyNovelas puedes dar un punto extra a tu pareja favorita.

"Si usted quiere demostrar, este viernes la quiero ver bailar, ¿contractura? ¡por favor! ¿No quiere que le diga zancudo? Hágalo bien, porque si no, es un zancudo, y lo seguirá haciendo. La quiero ver bailar el viernes, si quiere hablar, que lo demuestre, gracias... Yo no tengo nada más que hablar contigo y tú no tienes nada más que hablar", finalizó Lola.

Horas más tarde, Vanessa Arias ya se encontraba en los salones de ensayo preparando su coreografía para el viernes. Pero antes, compartió la historia de Instagram de una persona que se quejó de la producción de Hoy...

