Lola Cortés defiende a Laura Bozzo, se va contra Raúl y Andrea lo defiende

La presentación de un vals entre Raúl Sandoval y Laura Bozzo provocó que los jueces salieron contra las opiniones de Lola Cortés, quien defendió a la peruana.

Así ocurrió luego de que la pareja que iba a salir de 'Las estrellas bailan en Hoy', y que no lo hizo por la renuncia de Paul Stanley y Tania Rincón, no ejecutaron bien su coreografía.

Laura Bozzo destacó que se sentía incómoda por el vestido que le pusieron, pues no se considera femenina, pero Lola Cortés le dijo que se veía muy bien y el color le favorecía.

Así que 'La juez de hierro' se fue contra Raúl Sandoval, pues terminó la música y ellos seguían bailando.

"Raúl, estuviste mal, estuviste tan mal. Tú la tenías que haber llevado, tú tenías que haber terminado la canción a tiempo. Tú no lo hiciste bien, porque ella está dependiendo de ti".

"En ti está como cantante, como bailarín, y como una persona que sabe de reality shows. Tú lo echaste a perder. Tú, ahorita, eres el culpable de que tal vez no lleguen a semifinales", lo regañó Lola.

Pero para sorpresa de todos, Andrea Legarreta alzó la voz: "Ay no, no, no estoy de acuerdo. Te quiero y respeto con todo mi corazón, pero no estoy de acuerdo. Raúl ha puesto el corazón, la actitud, la entrega. Es responsabilidad de los dos".

Lola refutó: "No terminó a tiempo, no contó". Pero admitió: "Estoy de acuerdo, pero la señora está haciendo, lo hemos dicho, todo lo que se ha podido hacer, y en este momento necesito que él haya puesto mucho más atención a la coreografía y no lo hizo y terminaron tarde".

A pesar del enfrentamiento de jueces, coincidieron en calificaciones. Todos les dieron un 5 a Raúl Sandoval y Laura Bozzo.