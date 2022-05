Lo que no sabías de Moisés Habib Buchard, el niño que interpreta a Vicente

Desde que Juan Osorio vio a Moisés Habib Buchard, supo que era el indicado para interpretar a Vicente Fernández en su etapa de niño dentro de la bioserie El último rey, el hijo del pueblo, que recrea los difíciles momentos que vivió el ídolo mexicano mientras buscaba abrirse paso como cantante.

El pequeño de nueve años nació en Monterrey, y desde bebé mostraba inclinaciones artísticas, pues su abuelo y sus padres se dedican a la música en eventos y espectáculos locales que le sirvieron de inspiración. Ahora hace su debut actoral en esta producción que lo reta en muchos aspectos, ya que le ha tocado demostrar no sólo su talento, sino su disciplina y compromiso con la carrera.

SE PULIÓ CON CARLOS RIVERA

Según nos cuenta el intérprete, desde el rancho donde se graba gran parte del proyecto, en la producción lo han recibido con los brazos abiertos, por lo que ya se siente parte de la familia. Agradece a sus directores: Alan Coton y Eric Morales, por ayudarlo a construir el personaje que le permite hacer lo que más ama: cantar.

“Estuve ensayando, aprendiéndome canciones como Mi cariñito, La ley del monte, pero también me gusta A mi manera, El rey y Cielito lindo”, dice Buchard, quien se conmovió con una escena muy particular: “Fue en la feria, cuando el papá está bien tomado y le pega a la mamá; a mí me sorprendió el resultado final cuando la vi en televisión”.