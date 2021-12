¡Lo pusieron a parir chayotes! Pedro Fernández y el reto de ser Jesús Malverde

A sus 52 años, y poco más de 40 de trayectoria, Pedro Fernández nunca imaginó que le llegaría la oportunidad de interpretar a Jesús Malverde, especie de Robin Hood mexicano que existió en tiempos de la Revolución. El cantante nos confiesa que el reto más importante es que el público no vea en esta serie a alguno de los personajes que interpretó en el pasado. Además, nos comparte su sentir por el estado de salud que atraviesan su ídolo Vicente Fernández y Carmen Salinas.

¿Jesús Malverde es el personaje más complicado que has interpretado? Sin duda; es un personaje serio, fuerte, con carácter, que requería mucha fuerza física, habilidad, agilidad, formas determinadas de ser, de caminar...

¿Cuál de todas esas cosas es la que te costó más trabajo? Todo costó trabajo, no es fácil. He visto películas o series donde personifican a Emiliano Zapata, Francisco Villa, y puede ser menos difícil, porque hay mucha documentación al respecto. En el caso de Jesús Malverde no teníamos nada; no sabíamos qué estatura tenía, hay muchas cosas que no se saben de él; todo esto tenía que ser distinto, no podíamos ver a Pedro Fernández ni a Rafael Medina (su personaje en Hasta que el dinero nos separe), teníamos que hacer algo inédito, y eso costó más trabajo.

¿Cómo lograste que este papel no se pareciera a ninguno de los anteriores? No lo sé; eso me lo va a tener que decir el público cuando lo vea. Sé que hice todo lo que estuvo en mis manos; la dirección fue fundamental, el elenco es maravilloso, el vestuario, la musicalización, la producción en general... Espero que cuando lo vea, el público sepa que es Pedro, pero que vean a Jesús Malverde; eso es lo que me importa y lo que más me gustaría.

Originalmente el papel lo iba a interpretar Fernando Colunga, ¿crees que el personaje te eligió a ti? Es una pregunta difícil de contestar. No lo sé; lo único que te puedo decir es que, si fue así, estoy sumamente agradecido. Nunca me imaginé que me llegaría la oportunidad de hacer algo como Malverde; que se me haya presentado me hace sentir muy satisfecho, muy contento, y ahora de verlo ya realizado me hace sentir aún más contento.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!