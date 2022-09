Lisset, "La niñera" mexicana que fracasó por falta de rating

"Hice miles de castings y ya cuando me dijeron que fui seleccionada me llené de emoción", dijo Lisset al presentar el proyecto de "La niñera", versión mexicana de The Nanny.

The Nanny fue un éxito en Estados Unidos, encumbró a Fran Drescher como figura de la historia de la comedia y tuvo repercusiones en muchos países en los que se hicieron remakes.

El turno de México llegó en 2007, con una versión en la que se adaptó al personaje para que Lisset interpretara a Francicsa (en el original se llama Fran) una mujer que llega a vivir en una casona de la colonia Roma para trabajar para un millonario, interpretado por Paco de la O.

"No se trata de una copia, sino que estamos adaptando las situaciones a lo que se vive en México, queremos que la gente se sienta identificada con los personajes y los dilemas a los que se enfrentan", comentó Lisset en aquellos años en los que las series mexicanas apenas comenzaban a producirse.

Este experimento fue producido por Azteca, bajo la supervisión de Sony. El resultado no fue el esperado: la crítica destrozó la adaptación mexicana debido a que gran parte de la gracia de la versión original era el choque que representaban los personajes de Fran y el señor Scheffield, mientras que en el programa mexicano, se enfocó mucho más en chistes sobre el origen de Francisca.

La audiencia tampoco fue benévola con la serie, que solamente duró una temporada y fue cancelada.