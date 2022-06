Lis Vega ya llegó a su límite y se peleó con Raúl Magaña: "¡Renuncio!"

Desde que inició 'Las estrellas bailan en Hoy', Lis Vega reiteró que estaba en un equipo, y por lo tanto, bajaría su nivel como bailarina para poder apoyar a Raúl Magaña... Pero ya está cerca la final y siguen igual.

Cuando Lis Vega bailó con su coreógrafo hace unos días, debido a que Raúl se lastimó, fue la primera vez que vimos el nivel de bailarina que es, como lo resaltó Latin Lover.

Sin embargo, llegaron los ensayos para presentarse este miércoles con una bachata, pero la bomba explotó. El reclamo de Lis era que Raúl no se aprende los pasos y por lo tanto, no la apoya... "Yo ya no puedo".

Fue tal el alboroto, que Lis Vega resolvió que mejor renunciaría a la competencia, pues "ya no puede más" después de tanto tiempo de tenerle paciencia. "Yo ya mejor me retiro de este reality, y tú mejor baila lo que se te dé la gana", le dijo la cubana.

La productora Andrea Rodríguez habló con los dos en su oficina. Ahí, Lis se desahogó y aclaró que ella nunca le gritó a su compañero. "Me siento muy frustrada porque necesito ya tener una pareja de baile, no llevar yo. No tenemos tiempo".

"Es la primera vez en mi vida. Me he cuestionado si debo estar aquí, si debo bailar con Lis... Me he cuestionado hasta mi hombría", admitió Raúl Magaña.

Galilea Montijo avisó que les tocaba bailar este miércoles pero ya no lo hicieron. Sigue en suspenso si continuarán juntos o habrá que buscarles nuevas parejas.