Lis Vega en problemas: La califican con 7 y un 3 en 'Las estrellas bailan en Hoy'

Mientras a Miguel Martínez y a Gomita les dicen que ellos podrían ser finalistas, a Lis Vega no le ha ido nada bien con Raúl Magaña en 'Las estrellas bailan en Hoy'.

Se creía que la cubana era una de las competidoras más fuertes, pero desde su debut algo falló. Ella representó a México hace muchos años en un Campeonato internacional de baile que se transmitió en Televisa, por lo que desde entonces se conocen sus altas capacidades en la danza.

Pero lo que ha presentado en el reality del programa 'Hoy' no ha sido perfecto. Este miércoles 11 de mayo de 2022, Lis y Raúl tuvieron calificaciones malas: Andrea y Latin le dieron un 7, cada uno, mientras la maestra Ema Pulido los calificó con un 3.

Andrea Legarreta dijo: "Es un agasajo verte y sigo pensando que no es justo que bajes de nivel, nunca, por ningún motivo. Tú tienes mucho para dar, no por quienes estén a tu alrededor, tienes que bajar tu nivel para que ellos estén mejor. Raúl, eres un encanto, no me pongas pretextos".

Latin Lover opinó: "No te luciste Lis, yo te hubiera dicho que trataras de jalar a tu pareja de que esté a tu nivel, tal vez va a ser muy difícil. Es una coreografía sencilla, pero como los equipos de futbol, no siempre el delantero es el bueno, a veces el portero es el héroe del juego. Suban de nivel. Sí luces, pero no luces como verdaderamente bailas tú".

Lis Vega respondió: "Hay cosas que se aprenden con el tiempo, por mucho que me quiera arriesgar, estoy apenas conociendo a Raúl, me encantaría hacer un millón de cosas, pero no van a solucionar el que él no esté angustiado, del me está cuidando a mí y mi deber es cuidarlo a él. Estamos agarrando el paso, queremos estar en la final pero no le puedo exigir más a él de lo que él no sea capaz de dar".

En Instagram, le envió un afectuoso mensaje a Raúl Magaña: "Te admiro @raulmaganamx porque se el esfuerzo, la dedicación y la pasión que le pones a cada proyecto que haces , es para mi un honor compartir contigo este escenario y verte crecer día a día".