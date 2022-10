¿Le llamaron a Lola Cortés para volver a Las estrellas bailan en Hoy?

Con información de Nayib Canaán. La edición 'Campeón de campeones' de 'Las estrellas bailan en Hoy' trajo de vuelta a la juez Emma Pulido luego de que participó en la tercera temporada, tras la salida de Lola Cortés, pero ¿a ella la invitaron?

Recordemos que Lola prefirió volver a TV Azteca para la edición 20 años de 'La Academia', por lo que aunque fue parte fundamental de la primera y segunda temporada de 'Las estrellas bailan en Hoy', fue reemplazada exitosamente por la maestra Pulido, lo que derivó en una simpática parodia llamada 'Ema Encerado' (Arath de la Torre).

Así que al preguntarle por Lola Cortés, la productora de 'Hoy', Andrea Rodríguez, nos confirmó que no la buscó, pues está muy contenta con los resultados que ha dado la maestra Ema Pulido.

"No busqué a Lola porque a nosotros nos gustó el resultado de la última temporada. A ella la quiero mucho, me parece una gran maestra, pero en esta ocasión decidimos hacerlo de esta manera”, detalla Rodríguez.

La dinámica es muy sencilla, aunque sí hay algunas modificaciones, según explica la hermana de Magda Rodríguez: “Los viernes, después de la tercera semana, le vamos a meter elementos, por ejemplo, van a tener que bailar con un balón, una cuerda, unos patines. Es una especie de desafío”.

En cuanto al ritmo de los ensayos, admite que a algunos participantes sí les ha costado adaptarse, nuevamente, a los ensayos. “El caso de Mariana Echeverría y Moisés Muñoz es muy particular porque ya pasó año y medio. Obviamente, los que tienen mayor ventaja son los que acaban de terminar hace tres meses”. Y aunque algunos condicionaron su participación, Andrea no cedió, como en el caso de Manelyk, quien quería hacer pareja con Carlos Speitzer y la respuesta que encontró fue: “Tú lo abandonaste cuando faltaban tres semanas”.

También están los que se negaron a participar, pero después se arrepintieron y llegaron a tocar la puerta cuando ya estaba cerrada.

Seguirá el punto de TVyNovelas

La productora del reality más famoso de las mañanas aclaró que las votaciones seguirán como en las anteriores temporadas para no crear conflictos. “La gente va a estar votando igual, porque cuando algo funciona, no hay que moverlo mucho, entonces los lectores de TVyNovelas podrán dar su punto extra los viernes. Y no es que ya tenga una fórmula asegurada, pero lo que hemos presentado es lo que le ha gustado al público. No niego que ha sido un reto armar las parejas, pero al final, tenemos muy buenos participantes que, seguramente, van a generar polémica y todo eso que se desprende”.

