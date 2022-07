"Le dije pr0stituta": Nacho Casano ofende a Ivonne Montero y lo presume con orgullo

Quizá sean tantas sus ganas de ganar 200 mil dólares, que con tal de seguir en La casa de los famosos y dar de qué hablar, Nacho Casano terminó insultando a Ivonne Montero, al llamarla prostituta, y por si fuera poco, lo celebró como un gran triunfo con sus amigos dentro del reality.

Después de varias semanas desde que Salvador Zerboni soltó el rumor de que Nacho se había acostado con un alto ejecutivo (hombre) para lograr éxito, Casano le reclamó a Ivonne por cuestionar su sexualidad.

Nacho no le dio tiempo de que dijera su explicación, y comenzó a atacar: "Qué persona tan baja, tan patética, tan llena de odio, tan llena de esas cosas feas que lo tratas de maquillar, por eso tantas horas con el maquillaje quizás… para que no salga la cosa que traes dentro. Siempre tú la víctima de esta casa, ¿de verdad?".

Nacho y Lewis, con quien se ha rumorado que tiene un amorío, celebraron junto a sus compañeros el haber humillado a Ivonne.

Nacho presumió: "Le dije 'mierda de persona' por lo menos 50 veces. Le dije 'Llamarte mujer, no puedo, una mujer que no hace lo que tú haces, sacar tu cartel de víctima, tú estás con el jueguito. La gente te quería pero después de ver esta cosa patética no te van a querer más'.

"Cuando le dije prostituta no se inmuto porque le dije prostituta. Le dije 'No tienes dignidad, no sabes lo que significa esa palabra porque haces cualquier cosa por dinero y así habrás subido en tu carrera, ¿cuántas veces te habrás acostado por un papel?'", presumió Nacho Casano.

"Le dije cosas y no se ofendió ningún momento", celebró el actor.

Esos momentos han provocado reacciones divididas, pero en el programa 'La mesa caliente', por ejemplo, Myrka Dellanos sentenció: "Estoy súper decepcionada (de Nacho)".