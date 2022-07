Laura G ya no es del montón y le encargan "la joya de la corona" de TV Azteca

Si algo le sobra a 'Venga la alegría' son conductores y una de ellas ya sobresalió para tener una oportunidad de oro. Después de 'Todo un show', Laura G se integró al matutino de TV Azteca, donde ahora le abrieron la puerta para conducir 'La Academia' por una noche.

Ocurrirá debido a que Yahir tiene un concierto el sábado 30 de julio, y mucho se especuló sobre quién tomaría su lugar después de las críticas que ha tenido en su debut como conductor. Se habló de Vanessa Claudio o William Valdés, quienes son copresentadores de la generación actual.

Pero la elegida es Laura G y la cadena ya confirmó que ella será la conductora de 'La Academia'. Ella ya mostró su emoción en redes sociales y seguramente dará de qué hablar.

Era un puesto peleado porque no es cualquier cosa. Adal Ramones lo dijo con todas sus letras cuando TV Azteca lo convenció de integrarse a sus filas como conductor principal de 'La Academia'... Es la joya de la corona de la televisora.

“Azteca habló conmigo y me dijo: ‘Adal, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Quieres hacer televisión en otra compañía?, ¿Quieres hacer una serie?, hazla. En todo te vamos apoyar, tienes total libertad. Les dije: ‘Dios mío, ‘La academia’ no es cualquier cosa, es la joya de la corona y se cumplen 25 años (de TV Azteca). Lo que me sorprendió fue la disposición de los ejecutivos para conmigo. Me preguntaron: ‘¿qué quieres?, ¿qué te haría sentir a gusto?’. Yo me sentía como niño en dulcería diciendo: ‘¿se podrá esto?’, ‘¿se podrá lo otro?’", dijo en 2018.

Y es que hace 20 años, se convirtió en su primer reality exitoso, el que superó al proyecto de Televisa, Operación Triunfo.

Quizá ocurrió porque Tv Azteca se adelantó por algunas semanas a estrenar 'La Academia', como lo dijo Jaime Camil en un reencuentro con los participantes de 'Operación Triunfo'.