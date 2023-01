Laura G se desmorona ante incertidumbre en Venga la alegría y posibles despidos

En una sección titulada 'El poder de las palabras', el programa 'Venga la alegría' provocó que los conductores abrieran su corazón ante las cámaras, pero Laura G terminó confiando algo que quizá era evidente, pero pocos se atrevían a mencionar.

Y es que desde que se fue el productor Dio Lluberes a Telemundo, el matutino de TV Azteca habría quedado a la deriva, con rumores de despidos masivos y un inminente cambio de producción. Durante la última semana de 2022, El Capi Pérez bromeaba constantemente sobre que ninguno de los conductores sabía con certeza si permanecerían al aire, pero al iniciar 2023, al menos durante los primeros días, se mantuvo el mismo elenco.

Al hablar de "solidaridad", Laura G abrió su corazón: "Muchos pensarán que soy una persona con un carácter difícil, egoísta, pero no me considero así. Los últimos meses han sido muy difíciles para este programa. Había mucha incertidumbre, muchos cambios, de repente nos movieron el tapete".

"Más allá de pensar si yo me voy a quedar o me voy a ir, esta palabra es lo que marca las últimas semanas... Pongo esta palabra porque para mí eso significa Venga la alegría, un equipo, una familia que he adoptado y que me puede cada cambio y movimiento que ha pasado".

"Soy una persona sumamente controladora, y no tengo el control ahorita. Me puede mucho no tenerlo. Pero me quedo con esta palabra y la voy a guardar, y que se quede grabado aquí. Si alguno de ustedes me necesita, para cualquier cosa, ahí voy a estar", dijo a sus compañeros.

