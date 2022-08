Las veces que Olivia Newton-John y John Travolta recrearon 'Vaselina' en vivo

En 1978, John Travolta y Olivia Newton-John se convirtieron en iconos del cine con la película 'Vaselina'. Desde entonces, los actores tuvieron una relación amistosa que los llevó a compartir el escenario varias veces.

Tras la triste noticia de la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años, luego de una larga lucha contra el cáncer, esos momentos junto a John Travolta ya valen oro para quienes pudieron vivirlos en vivo.

Uno de los momentos más emocionantes ocurrió en el año 2002, cuando hubo una fiesta por el lanzamiento del DVD de 'Vaselina. Ambos cantaron 'You're the one that I want'.

En el año 2012, en el programa de Ellen Degeneres, recrearon la película en un corto momento que se inmortalizó en televisión, y hasta recrearon la coreografía original.

En el año 2019, Olivia y John volvieron a pisar un escenario, pero esta vez respondieron preguntas de los fans. Ahí, la actriz confesó que fue el galán quien la convenció de participar en la película.

En aquella noche de diciembre de 2019, John Travolta utilizó una peluca para lucir como ‘Danny’, mientras Olivia se vistió como ‘Sandy’.

Grease is the word…