'Las estrellas bailan en Hoy': Se confirma tercera temporada y una pareja vuelve

Nunca deja de sorprendernos 'Las estrellas bailan en Hoy'. Aunque la productora nos dijo que no habría repechaje, una sola pareja sí tuvo la oportunidad de bailar con tal de volver a la competencia.

Ivonne Montero y Nano repitieron como pareja, y aunque no les fue muy bien en las calificaciones porque se pusieron nerviosos, los jueces decidieron darles una oportunidad para volver a la segunda temporada del reality de 'Hoy'.

Pero la noticia es que se confirmó que habrá una tercera temporada. Y es que Christian Estrada y Ferka llegaron como retadores, pero no les fue muy bien.

Sin embargo, los jueces confían en que podrían mejorar, por lo que anunciaron que están invitados como la primer pareja confirmada de la tercera temporada.

Lola Cortés, en su crítica a Christian Estrada y Ferka, dijo: "Voy a tomarlo como si fuera la primera vez. Me cuesta trabajo entender después de lo que vi, todos estaban enloquecidos, decían esta pareja es lo máximo. Pues debe ser una locura para ellos, pero no se vio en la pista de baile".

"Christian, descuadrado al bailar, la vas siguiendo, no tienes las líneas como las debes de tener; empezaste Ferka contándole. Perdóname ¿por qué lo harías? Debes tener cuidado, no debes tener esos errores.

"Fue una coreografía súper básica para un primer baile. Nosotros ya estamos muy avanzados, lo que están haciendo todos nuestros concursantes es impresionante, cómo se han superado ante sus miedos, es enorme. De haber entrado como todos los demás, ahora estarían en otro nivel. Desafortunadamente no vi el nivel que todo el mundo me platicó. No lo vi".

