Las cosas más feas que le han dicho a Rubí en "La Academia"

Le han dicho “La nueva Jolette”. Le han dicho que “no canta”. Le han dicho que no debería estar La Academia porque le quita el lugar a aspirantes que sí tienen talento.

Pero lo cierto es que Rubí está en la semifinal de este concurso de realidad simulada en el que a veces no basta con ser un gran cantante para triunfar.

“Lo que vi y escuché esta noche lo voy a olvidar para no soñar pesadillas”.

Esto fue lo primero que escuchó Rubí luego de cantar por primera vez en La Academia. Se lo dijo Horacio Villalobos, quien con el paso de los conciertos se ha suavizado en sus comentarios hacia la potosina.

“No te vi hoy, no te vi, no te vi, gracias gracias”, dijo el juez del reality show mientras hacía ademanes con las manos para señalar que olvidaría la interpretación de Rubí en ese concierto.

“A Rubí es a quien se le va a subir la fama".

Aunque luego lo matizó, este comentario de Andrés ha sido una de las cosas feas que más recientemente le han dicho a Rubí en La Academia. Sucedió esta semana, cuando los alumnos que han llegado hasta la semifinal regresaron a la casa del reality luego de haber estado en el hospital por sospecha de Covid. “Aquí ya ni nos habla, se hace la que le dio migraña y se aleja de todos”, agregó Andrés en un comentario que hizo a una cámara de la casa. Rubí, que estaba a un lado, entendió que se trataba de una broma y respondió, también dirigiéndose a la cámara: “Les quiero decir que ya me dijo Andrés que saliendo de aquí no me va a hablar”.

“No apoyaría a Rubí en su carrera artística”.

Alexander Acha, el director de La Academia asegura que no está dentro de sus planes ayudar a Rubí a ser cantante. “La podría asesorar, pero no podría yo dirigirla”, dijo para suavizar el golpe. De acuerdo con Acha, su papel no es convertirse en guía de los egresados de "La Academia” ya que su papel se limita a ser el director por lo que solo los apoyará mientras estén dentro del realilty.

"Te voy a decir una cosa niña, tú no tienes ahorita el derecho de decidir. No lo tienes porque no tienes la experiencia”.

Lola Cortés fue dura con Rubí sobre todo durante los primeros conciertos. Ahora ya se dice hasta fan de la ex quinceañera pero en el primero concierto, cuando la gente tuvo que votar para saber si Rubí se quedaba en La Academia, Cortés explotó. “Si yo pudiera decidir y me dieran la oportunidad, solo por eso yo te saco. Señor director esto es una falta inmensa a la autoridad. Me da gusto que te hayan expuesto, echaste a perder lo que pudo haber sido la mejor noche de tu vida, porque ya no creo que puedas dar más”

“En México se da que nos gustan los perdedores y entonces la gente se identifica contigo".

Horacio Villalobos siempre ha dicho que en el fondo quisiera que Rubí le demuestre al público que sabe y puede cantar pero sus críticas siempre comienzan con un comentario lapidario como el anterior. “Eres graciosa, dicharachera, imitas y todo; cuando entras al escenario, exceptuando hoy, me pones carita de nada, no expresas nada. Hoy expresaste muchísimo más, evidentemente no naciste con el don”.

“Rubí; tú conectas con la cámara y con tus compañeros pero no en el escenario”.

Arturo López Gavito ha sido, quizá, el juez menos severo junto con Ana Bárbara al momento de criticar a Rubí. Sin embargo, también tiene claro hasta dónde llega el potencial de la joven. “La misión de un cantante es transmitir lo que está cantando y compenetrarse con la letra, pero creo que también hay que aceptar hasta dónde puedes llegar. Rubí; llegaste a donde tenías que llegar, lo que aplaudo más de ti es tu tenacidad”.