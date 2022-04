Las Kardashian regresaron a la TV: Mira su antes y después, ¡son otras!

Aunque ya se habían despedido de los reality shows, el clan Kardashian volvió a la televisión esta semana con una nueva temporada llamada 'The Kardashians', que en Estados Unidos se transmite en Hulu, y a México llegó por Star+.

En el nuevo episodio vemos a las hermanas con sus respectivas parejas, a Kim divorciándose de Kanye West y enfrentando una nueva crisis, por la filtración de supuesto material inédito de su video sexual, y que le apareció en el Roblox de sus hijos.

Kendall es la gran ausente en el primer capítulo, pues se contagió de COVID al momento de las grabaciones. Mientras tanto, Kim se prepara para su presentación en Saturday Night Live, con el apoyo de las demás.

Pero si algo sale a relucir, es que definitivamente son otras a la primera temporada de su show Keeping Up with the Kardashians, que se transmitió por primera vez en 2007, y que tras 20 temporadas, finalizó en 2021.

Mira el comparativo a la primera temporada de Keeping Up with the Kardashians, y cómo lucen en 2022 en 'The Kardashians'.

Kim Kardashian

Khloé Kardashian

Kourtney Kardashian

Kendall Jenner

Kylie Jenner