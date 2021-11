Las Estrellas y Televisa transmitirán las mejores producciones que han hecho historia en la TV mexicana

Hay fiesta en La Fábrica de Sueños, y la mejor manera de celebrar es compartiendo con el público que durante siete décadas se ha mantenido fiel a la pantalla. Ya son 70 años los que cumple las estrellas transmitiendo emociones y entretenimiento del más alto nivel; por eso, este sábado 13 de noviembre, a las 8 de la noche, se estrenará Especial 70 años brillando juntos, que recoge las producciones más icónicas de Televisa, así como los acontecimientos que marcaron historia en nuestra nación.

Bajo la producción de Miguel Ángel Fox transcurrirá este recuento que apela a la nostalgia en un camino de recuerdos y sentimientos con la participación de algunas estrellas como Verónica Castro, Lucía Méndez, Galilea Montijo, Andrea Legarreta y José Ron.

“Serán dos horas llenas de recuerdos, comenzando por los inicios en la XEW hasta llegar a la creación de la nueva plataforma de suscripción que se lanzará el próximo año. Hay muchas anécdotas, muchos programas, muchos deportes, muchas noticias, concursos, telenovelas, musicales, o sea, es un resumen de todo lo más trascendental que ha sucedido en el canal más importante de México”, refiere el productor.

No habrá un conductor específico que lleve las riendas del programa, pero sí habrá celebridades llevando algunas secciones. Para armar la estructura del especial, Fox llamó a un equipo de escritores de diversos géneros, “pero al final tomamos lo más importante, escogimos lo que podría resultar más atractivo para las audiencias de ahora”.

Miguel refiere que “vamos a conectar con lo que la gente quiere recordar. Admito que no me enfoqué sólo en lo que a mí me gusta, aquí hay que ser muy neutro y elegir esos momentos que han impactado a la sociedad”. Todo lo relacionado con el especial se compartirá con el hashtag #70añosConLasEstrellas.

NOTICIAS DE IMPACTO

Los hechos noticiosos que han consternado a los mexicanos en estas siete décadas también tendrán cabida en el Especial 70 años brillando juntos. Para ello, Paola Rojas participó en la producción e investigación, seleccionando los acontecimientos que crearon impacto en las familias de nuestro país.

“Hablar de la historia de las estrellas es hablar de la historia reciente de México, nosotros vamos a recordar estos 70 años de estar en los hogares del público, por eso vamos a recompensar la cercanía y el cariño de la gente”, expresó la periodista, quien destacó algunas coberturas, como los terremotos, que han dejado clara la solidaridad que hay entre los habitantes de México.

