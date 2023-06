Lalo Salazar y Liliana Amorós sospechan de Mario Bezares en el asesinato de Paco Stanley y dicen por qué

"Lo cierto es que la investigación es un desastre", dice el periodista Lalo Salazar al recordar lo que se vivió en el plano policíaco con el asesinato de Paco Stanley.

En el programa "Es la hora de opinar", dedicado a analizar el documental "EL show, crónica de un asesinato", Lalo Salazar recordó cómo fue que reportó desde el helicóptero la noticia de la muerte de Paco.

Pero también habló de las dudas que tiene sobre Mario Bezares, a quien se acusó de haber estado involucrado en el asesinato. Bezares permaneció arraigado y encarcelado durante dos años, tras los cuales recibió sentencia de inocente. Las razones para sospechar de él estuvieron enfocadas en que aquel día en que fueron a desayunar, Mario se fue al baño mientras que Paco salió a la calle para subir a su camioneta y que fue el momento en que lo asesinaron.

Lalo opina que el propio Bezares delata su nerviosismo durante una entrevista que le hace Jacobo Zabludowsky en la funeraria, un día después del asesinato.

"Se ve que estaba nervioso... en la entrevista deja entrever que sí sabía algo".

Leo Zuckerman, conductor del programa, respaldó su dicho: "Hasta Jacobo le pregunta cómo es posible que no sabía nada si vivía con él, comía con él..."

Salazar remató: "Y ahí Mario empezó a titubear y sacar cosas".

Además del periodista, también Liliana Amorós recordó una anécdota sobre Bezares que le contó Jorge Gil, el otro conductor que trabajaba con Paco Stanley al momento del asesinato y que también estaba con ellos el día del asesinato en el restaurante.

"Una vez me encontré a Jorge Gil afuera de Azteca y Jorge iba a escribir un libro donde iba a poner lo que vivió. Lo único que me acuerdo que me contó es lo que todo mundo decía: que lo vio muy nervioso, que desde que llegó decía que le dolía el estómago y que no quería comer".

Estas actitudes "raras" de Mario Bezares continuaron hasta el momento en que terminaron de desayunar y tenían que irse

"Jorge me dijo que luego Mario se paró al baño y no salia del baño. Entonces Paco se metió al baño a buscarlo y le pegó a la puerta y le dijo: ya salte. Pero Mario nunca se quiso salir del baño".

Amorós, sin embargo, se negó a opinar si Mario tuvo o no algo que ver en el asesinato: "Yo solo digo lo que me contó Jorge".

El documental "El show, crónica de un asesinato" es dirigido por Diego Enrique Osorno.

