Lalo España confiesa: no quería trabajar con Adal Ramones por esta razón

Cuando Adal Ramones le pidió que se integrara al elenco fijo de "Otro Rollo", Lalo España lo dudó mucho tiempo. “Adal hacía la broma de que solamente a dos personas les había rogado en su vida y que yo era una de ellas”, recordó España en una entrevista con Yordi Rosado, quien también estuvo en aquel programa al que se considera un parte aguas en la televisión mexicana.

Lalo ya había participado en algunas rutinas cómicas esporádicas pero confiesa que no le entusiasmaba la idea de estar de fijo en Otro Rollo, ya que su formación e ideales juveniles eran otros: él se había formado en Guadalajara (ciudad de donde es originario) como un actor dramático y pensaba que el teatro serio era su destino natural.

Al revelar las razones por las que no quería entrar a "Otro Rollo", España cuenta que no sentía que hubiera un lugar para él dentro del programa, el cual ya tenía una estructura definida.

“Estaba Mauricio Castillo con el que Adal hacía el noticiero, estabas tú (Yordi) que eras el productor, entonces yo me preguntaba: ‘¿qué voy a hacer yo con Adal, ahí nomás para bailar oh oh digo yo, oh oh digo yo?”, dijo en referencia a una de las bromas constantes del programa en el que Adal y el resto del elenco se divertían con un simple baile.

“Pero mi demonio, que todos llevamos dentro un demonio, me decía ‘¿y tu renta? ¡y cuando te vas a dar a conocer? Y me decía: Adal tiene un equipo chido’”.

España señala que se dio cuenta que era un error. “Los estudiantes de actuación cometemos el error de pensar que somos muy profundos. No. todo lo que hagas hazlo con toda la dignidad del mundo,con entrega y pasión. Para mi ‘Otro Rollo’ ha sido catapulta para mi carrera me ha dado conocer con gente de Latinoamérica”.