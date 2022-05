La triste historia de Michael Stuart: de consentido de Celia Cruz a ignorado por las disqueras

Después de 26 años de carrera, el cantante Michael Stuart no tiene mucho dinero pero tiene decenas de fotos con Celia Cruz y Tito Puente. Y para él está bien así. El concursante de Tu cara me suena, el programa de TelevisaUnivisión que se termina este domingo, cuenta que en los años en que comenzó su carrera, solía encontrarse constantemente con Celia Cruz, la Reina de la salsa.

“Nosotros compartimos disquera en Nueva York y muchas veces nos cruzábamos en las instalaciones. Me veía y me decía: ‘¿cómo está mi negrito lindo?’ Para mí era lo máximo que ella me tuviera en cuenta, que supiera de mí y mi carrera”.

Con el impulso de Celia, Michael Stuart se convirtió en una estrella de la salsa hacia finales de los años 90, cuando gana decenas de premios, entre ellos, Revelación, del Año, Revelación, People Choice Tropical, Artista de Mayor Proyección.

Incluso fue reconocido por la Cámara de Representantes de Puerto Rico (de donde es originario) como Ejemplo para la Juventud.

Por años, acumuló éxitos y duetos con Marc Anthony, Ricky Martin, Franco de Vita, Ricardo Arjona. Todo artista del momento quería tener una colaboración con Michael Stuart.

Pero hacia el año 2010 algo cambió y Michael Stuart lo notó sin poder remontarlo.

“La industria dejó de respetar al artista, dejó de ser importante la trayectoria del artista y solo se daba importancia al que tiene una canción sonando en la radio”.

Stuart se dio cuenta que a los artistas de trayectoria se les pedía hacer sacrificios para que fueran tomados en cuenta, sacrificios casi siempre de tipo económico.

“Fue un momento muy duro de mi vida. Estaba decidido a mantenerme alejado de la música porque no me interesaba estar en ese lucha de cantante contra cantante, manager contra manager”.

Casi retirado, reflexionó que prefería mantener su dignidad a entrar al juego que se impone actualmente a los artistas.

“La música no sólo es para romper récords y vender camisetas. La música la hace el artista para otra cosa, para hacer historia. La gente tiene que decidir qué quiere en la vida: ¿quiere tener dinero y ser millonario o quiere tener en su casa fotos con Celia Cruz? Yo preferí las fotos con Celia y con Tito Puente.

Esa filosofía, además, le trajo una segunda oportunidad cuando lo llamaron para el programa “Tu cara me suena”, en el que encontró una nueva oportunidad para hacer lo que quiere: historia.

“Aquí hay gente que aprecia al artista y lo respeta sin necesidad de estar peleando. Este programa me ha devuelto la fe en la música”.