La transformación de Rubí y sus papás; del rancho La Joya a la televisión (FOTOS)

Ya se cumplieron seis años desde que la fiesta de Rubí se convirtió en la fiesta más viral de México. “Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García en el rancho La Joya”, dijo el papá de Rubí en aquel video de 2016 en el que aparecía junto con su esposa es hija.

La Joya está en San Luis Potosí y la comunidad donde vive la familia Ibarra fue insuficiente para recibir a la gente que fue a la celebración. En redes, 1.3 millones de personas dijeron que asistirán, aunque en realidad solo fueron 30 mil personas, las cuales de todos modos fueron una multitud que desbordó la capacidad del rancho.

Rubí descubrió la fama y ha trabajado desde entonces para buscar un lugar en el mundo de los espectáculos.

Un año después de sus XV años, grabó un disco con un disquera de Estados Unidos y publicó varios videos en los que mostró sus dotes para cantar y bailar.

La quinceañera de 2016 y la académica de 2022

Luego entró a la universidad con la intención de estudiar comunicación, aunque confesó que lo que le interesaba no era el periodismo sino la televisión en su faceta de conductora.

De modo que La Academia ha venido a cumplir varios de sus sueños. Le ha permitido aparecer en televisión y demostrar su talento como cantante.

Yahir en el mommento de la tensió: ¿se queda o se va?

La interpretación

El público aplaude

Su entrada al reality show no fue fácil porque sufrió el rechazo de gran parte de los jueces (Lola Cortés dijo de plano que no debería estar en La Academia) y hasta se tuvo que hacer una votación del público televidente durante el primer concierto para saber si entraba o no a La Academia.

Finalmente, Rubí obtuvo unos tres millones de votos y consiguió entrar a este programa en el que, en su segundo fin de semana, tuvo una sorpresa.

Segundo concierto

La producción del reality llevó a sus papás, Crescencio y Ana Elda, en un gesto de apoyo y unión familiar.

Crescencio reveló, incluso, que su hija le ocultó que había hecho audición para La Academia porque no quería decepcionarlo en caso de que no quedara en el reality.

El recuerdo

La emoción

La fama

Hasta el momento, las participaciones de Rubí en los conciertos no han sido tan del desagrado de los jueces e incluso Lola Cortés ha señalado algunos aciertos de la académica que apenas hace seis años estaba en el Rancho La Joya festejando sus XV años.