¡La primera calificación perfecta en 'Las estrellas bailan en Hoy' fue para Lambda y Mariana!

Desde que inició la competencia brillaron, pero esta vez superaron a todos en 'Las estrellas bailan en Hoy', por lo que Lambda García y Mariana Echeverría lograron la calificación perfecta.

Con la piel pintada, y una presentación que contó toda una historia, incluida una rutina de stamp, la pareja dejó boquiabiertos a los jueces.

Andrea Legarreta no cabía de la emoción: "No manches, que número se acaban de aventar, un concepto totalmente distinto, original, con onda, con valentía, bravo. Me emocionó muchísimo, yo espero que la gente en casa haya visto lo que nosotros vimos aquí y haya sentido lo que yo sentí aquí, los admiro mucho y me encanta cómo dieron el corazón completo"

Latin Lover igualmente los felicitó:

"Ustedes han crecido como pareja desde el inicio hasta ahora, yo los vi al mismo nivel, la historia que acaban de contar, fue extraordinario, de hecho nadie lo había hecho, son los primeros y me quedé con el ojo cuadrado”.

Y por si quedaba alguna duda, Lola Cortés coincidió:

“Tengo el corazón a mil por hora por lo que acabo de ver, porqué esto no solo es un crecimiento individual, sino como una pareja de baile".



Lola Cortés resaltó la propuesta de baile, aunque confesó que tuvo dudas sobre Mariana Echeverría, cuando la vio pintada de plateado.

"Fue tremendo lo que están haciendo”, dijo la juez de hierro.

Al momento de las calificaciones, ocurrió lo casi imposible: los tres jueces otorgaron un 10. Así, Lambda y Mariana recibieron la calificación perfecta, la primera de toda la competencia.

