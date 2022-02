"La morenita es la estrella": Productor de 'La rosa de Guadalupe' revela la clave de su éxito

La rosa de Guadalupe es un fenómeno en todo. No importa en qué horario, día o cuántos capítulos se transmitan, el unitario es sinónimo de rating desde 2008. Sin nombres de artistas de gran trayectoria, el programa producido por Miguel Ángel Herros se ha posicionado como el proyecto consentido del público en los últimos años. ¿La razón? La propia Virgen de Guadalupe es la estrella de cada uno de los mil 650 episodios en los que sus milagros marcan el fin de cada historia con su distintivo “aire”; de esta forma, la Morenita del Tepeyac intercede siempre para resolver cualquier situación adversa. Actor desde los siete años, director de cámaras y productor, Miguel Ángel Herros es el rostro detrás del éxito delprograma que, asegura, no tiene fecha de caducidad y reafirma la fe mariana en México. El pasado 7 de febrero comenzó a correr el año XV de La rosa de Guadalupe, con capítulos inéditos y más milagros.

Inicia el año 15 de La rosa de Guadalupe... Y lo hacemos junto con la audiencia; fue una celebración hasta con vals en la que invitamos al público a acompañarnos, como lo hemos hecho desde el 5 de febrero de 2008.

¿Qué veremos en este nuevo año? El público disfrutará de capítulos originales, una combinación de episodios nuevos y repeticiones; es muy difícil para todas las áreas, incluyendo guionistas, cumplir con un año entero de

programas por el tiempo que implica la creación de contenido y grabaciones. Cada semana grabamos cuatro capítulos con dos equipos de trabajo. En ocasiones también la empresa nos pide cubrir dos horarios por día, lo que incrementa la labor.

¿En los nuevos capítulos abordarán alguna temática en particular? Desde el 2008, La rosa de Guadalupe trata temas que era muy difícil mostrar en televisión por las leyes del país y por los horarios en los que transmitimos; sin embargo, a lo largo de este tiempo hemos tratado de abordar aquellos que normalmente no se veían en la pantalla chica, todos escritos con cuidado para que la audiencia no se sienta ofendida, y por otra parte, que la Iglesia siga con nosotros, porque la Virgen de Guadalupe es la estrella del programa. Los casos giran en torno de lo que los protagonistas piden a la Morenita, y de esa forma siempre está presente su imagen en el programa. Por eso le debemos un respeto al público y a la Iglesia católica.

¿Han tenido problemas con la Iglesia? Afortunadamente, en este tiempo ha habido muy pocos llamados de atención, sobre todo de ciertos temas que no están avalados por ella, pero en realidad han sido mínimos.

¿Cuál ha sido la clave del éxito? El trabajo en equipo; hemos logrado tener una buena sinergia entre las áreas de producción y la literaria. También nos ha beneficiado el horario de las 19: 30 horas, porque en ese lapso se suman a la audiencia los niños y jóvenes que salen de sus clases, así como los trabajadores.

¿Cree que el programa ha afianzado la fe mariana en México? Sí; en el país, en general, hay más guadalupanos que católicos, y lo dicen abiertamente. Hay una cercanía muy bonita entre todos los devotos y el programa; también aquellos que no creen encuentran en La rosa de la Guadalupe una reflexión enriquecedora que les sirve para sus vidas y que no está sumada al milagro que hizo la Virgen en ese capítulo.

¿La Virgen le ha concedido algún milagro? El último que me dio fue la oportunidad de encabezar este equipo de trabajo para llevar adelante La rosa de Guadalupe. Son muchos años dentro del medio y hemos tenido muchas satisfacciones y galardones, pero el mayor premio es ver cómo la gente adopta el proyecto como suyo y le abre las puertas de su casa desde hace ya tantos años.

¿Qué le ha pedido a la Guadalupana? Viví toda mi infancia en Monterrey, y ahí comencé a trabajar en el medio artístico en programas infantiles; curiosamente, a los nueve años mis padres me trajeron a la Ciudad de México, y al mes comencé a trabajar en la XEW como actor infantil y luego como juvenil. Lo curioso es que cada año que veníamos a ver a las familias, mi madre siempre tenía la obligación de ir a la Basílica de Guadalupe; me tocó conocer la antigua, y ahí, a los 10 años, hice mi primera comunión. Desde esa edad, la Virgen de Guadalupe me ha protegido y he estado muy cerca de ella.

¿Le ve fecha de caducidad al programa? Yo creo que no. En el 2008 nosotros no pensábamos que iba a durar tanto tiempo, y después de 14 años aún tiene vida por delante. Aunque todo proyecto tiene un principio y un fin, lo único que yo no sé es si, en cuatro o cinco años más, aún tenga las facultades para seguir haciéndola, pero el programa seguirá.

¿Le gustaría que el proyecto siguiera aun cuando no sea producido por usted? Claro. Los productores formamos equipos, y cuando alguien pregunta: “¿Cuándo seré productor?”, siempre le respondo: “Hay que esperar a que uno muera”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!