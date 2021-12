'La Corcholata': El personaje que lanzó a la fama a Carmen Salinas

En la película "Bellas de Noche", Carmen Salinas se convirtió en 'La Corcholata', un divertido personaje que marcó su carrera, la lanzó a la fama definitiva en el cine, pero no la definió ni se convirtió en su único éxito.

Al hablar de Carmen Salinas es imposible recordar su personaje que hizo reír a los mexicanos en películas del cine de fícheras, como 'La Pulquería'. Como ella misma recordó en vida, le decían 'la Corcholata' porque "cuando no estaba pegada en la botella, estaba en el suelo".

Así lo recordó en una entrevista que quedó registrada para la posteridad, donde Carmelita resaltó que a diferencia de otros famosos, ella no se quedó encasillada en un solo personaje.

"La Corcholata era un personaje escrito en el guión que me llevó Lalo El Mimo, hablaba muchas majaderías. Improvisaba mucho, me ponía a hacer discursos, la gente me aplaudía. Decían que era un personaje que cuando no estaba pegada en la botella, estaba en el suelo", dijo a Venga la alegría.

"La corcholata fue un personaje del cual me sustraje, no me quedé como se quedan muchos, en el personaje; terminé de hacer las películas y cuando me volvían a decir 'Cocholata' yo decía 'no, yo soy Carmen Salinas'".

Lamentablemente este 9 de diciembre su familia confirmó su muerte, luego de un mes en coma natural tras una hemorragia cerebral en la zona del tallo, lo que resultaba imposible de operar.

"Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre de 2021.

Se les informará más adelante detalles sobre los servicios funerarios.

Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestro amada Carmelita Salinas.

Atentamente, Familia Salinas.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!