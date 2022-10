La Barby Juárez dice la verdad sobre su eliminación de "¿Quién es la Máscara?"

La primera vez que le propusieron entrar al programa de concursos ¿Quien es la Máscara?, Mariana la Barby Juárez se negó rotundamente porque a pesar de que había hecho algunas incursiones en la farándula, eso de cantar no se le da.

"Les dije que no sabía para que me querían ahí. ¡Yo no canto ni en la regadera!".

Aún así, la boxeadora mexicana, campeón mundial en las categorías Mínimosca y Mosca, pionera del boxeo femenil a nivel internacional, quiso darse una oportunidad.

"Me dieron algunas clases de canto que medio aprender lo básico. Cuando me dijeron que mi máscara iba a ser la Escoba lo tomé con la misma emoción de aventurarme a algo nuevo", dice a TVyNovelas.

Mariana la Barby Juárez tuvo solamente un capítulo de participación en ¿Quien es la Máscara? y su desempeño fue tan bueno que los investigadores pensaron que detrás de La Escoba estaba un cantante de regional mexicano

"Cuando Yuri y Carlos Rivera dijeron que pensaban que yo era Julión Álvarez, la más sorprendida fui yo, no podía creerlo".

Finalmente, La Escoba fue eliminada junto con Lele Pons. Pero es inevitable preguntarse si está experiencia sirve para que La Barby Juárez piense en dedicarse a la música.

"He hecho algunas cosas como conductora, locución y como comentarista. Pero cuando me eliminaron, le dije a mi hija que a lo mejor podría dedicarme a la música como cantante y ella grito: ¡No por favor, no lo hagas!

Sigue el chisme:

'¿Quién es la máscara?': Lele Pons y La Barby Juárez, las primeras expulsadas

Karla Sofía se enoja en Twitter: "ni la más mínima inteligencia tenéis"