LCDLFM: El primer castigo de La Jefa y quiénes resultaron nominados

La Jefa comenzó a poner mano dura en la tercera gala de nominaciones de La casa de los famosos.

Debido a que Paul Stanley y Ferka, así como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, se pusieron de acuerdo para nominar a ciertas personas, La Jefa determinó eliminar sus votos en caso de que hicieran efectivos sus planes.

En el caso de Paul y Ferka, nominaron tal cual habían acordado, por lo que sus puntos se fueron a la basura.

Paul Stanley

2 puntos para Nicola

1 punto para Sergio

Ambos "por estrategia".

Ferka

2 puntos para Nicola

1 punto para Sergio

Porque "la casa cada vez se pone más caliente. El Team infierno sigue dando duro, ya no se sabe en quién confiar, no me gusta cómo se están planteando las cosas".

En tanto, Sergio y Poncho sí nominaron a Jorge como habían adelantado, y por lo tanto, sus puntos fueron eliminados. Sin embargo, aunque habían dicho que nominarían a Raquel Bigorra, ambos apostaron por Ferka con 1 punto cada uno, que sí se sumó a la tabla de posiciones.

Sergio Mayer

2 puntos para Jorge

1 punto para Ferka

"Honestamente, no creo en esa historia con la que entraron, muy contradictora. Ya tuvieron 2 semanas para jugar con eso y me gustaría verlos confrontados a ver cómo reaccionan a nivel individual".

Poncho de Nigris

2 puntos para Jorge "porque creo que entraron en pareja y están jugando con nosotros y el público, estamos todos confundidos".

1 punto para Ferka "por lo mismo. De repente lloran, se encontentan, yo considero que están actuando, aparte están actuando en equipo".

¿A quiénes nominaron el resto de habitantes?

Raquel Bigorra

2 puntos para Poncho

1 punto para Nicola

Ambos por "Un poco en defensa porque está duro un cuarto contra el otro".



Jorge Losa

2 puntos para Nicola: "No lo había hecho, pero lo hago porque siento que lo están llevando, se lo están comiendo mucho al terreno, no lo veo muy firme a él.

1 punto para Sergio: "Seguimos con la misma racha, seguimos en contra de la corriente. Vámonos con él otra vez".

Wendy Guevara

2 puntos para Ferka

1 punto para Jorge

"Simplemente esa es mi estrategia", dijo.

Apio Quijano

2 puntos para Bárbara porque "claramente no soy de sus personas favoritas o eso me dio a entender".

1 punto a Raquel: "Creo que su estrategia de juego no está funcionando y se está yendo en declive, y debe levantar su trabajo de estrategia, si no, se nos va a ir pronto".

Barby Juárez

2 puntos para Nicola porque "no hemos podido convivir".

1 punto para Bárbara porque "la convivencia, creo que no está muy contenta en nuestro cuarto".

Emilio Osorio

2 puntos para Ferka

1 punto para Raquel porque "la confrontación que tuvo con Poncho se me hizo que de pronto puede salir una Raquel que nadie conoce y me da miedo. Prefiero mil veces estar con personas que conozco más".

Nicola Porcella

2 puntos para Raquel: "Creo que nunca ha estado nominada, y es difícil que se vaya".

1 punto para Jorge "para medirnos igual, por si salgo nominado, porque somos los que menos nos conocen".

Bárbara Torres

2 puntos para Raquel: "Creo que si seguimos viviendo juntas vamos a empezar a tener roces".

1 punto para Barby: "Siento que no corre riesgo".

