Karla Delfín subió al trono de imitación y anhela ganar 'El Retador' para pagar deudas por COVID-19

Aunque ya habíamos disfrutado de su talento en programas como Parodiando, Karla Delfín nos volvió a sorprender, ahora en El retador, y se coronó como la campeona de imitación en la sexta gala del programa que rebasa los cinco millones de espectadores desde su estreno.

La mexicana subió al trono luego de que la peruana Noelia Calle, intérprete de Yuri, abandonara la competencia y le dejara el camino libre, sorprendiendo a los jueces. Para Karla, este reality es una gran oportunidad de resurgir en su carrera y, en caso de llegar hasta el final y ganar, poder costear los gastos médicos que originó su hospitalización por complicaciones derivadas del COVID-19.

“Estuve internada 17 días, cuando salí de la convalecencia lo primero que me ofrecieron fue El retador, y tenía mucho miedo de no poder cantar porque todavía mis pulmones estaban frágiles. Pero cuando me hablaron del casting, me emocioné en medio de una gran preocupación porque yo salí del hospital con muchas deudas, o sea, el hospital lo pagué, pero le debo a medio mundo, y tengo la esperanza de ganar para poder pagarle a toda esa gente que le debo dinero, ya que muchas personas me prestaron para saldar esa cuenta, además de las medicinas y las terapias”.

Según la imitadora, que presentó un show de varios personajes, Dios le dio una segunda oportunidad, pues estuvo muy mal. “Me encontré al borde de la muerte, a un día de que me intubaran. Y cuando llegó el programa, traía tantas cosas en mi espalda, tanto mi enfermedad como mi inseguridad de no poder cantar como antes debido de la oxigenación, que no era la misma. Yo caminaba y me cansaba, no podía andar mucho en tacones, el clima no me ayudaba. Fue un proceso muy complicado”.

Delfín, quien brilló en la pantalla de las estrellas con Parodiando noches de traje (2015), asegura que al principio no sabía a quién imitar, estaba un poco confundida y hasta recibió llamados de atención por la producción.

“El número con el que aparecí por primera vez en el programa lo preparé un día antes de presentarlo, ofrecí un número que no gustó mucho a los productores, entonces me pidieron un espectáculo ganador, ellos sabían que yo hacía varios personajes y que podía dar más en el escenario”.

“SALÍ DEVASTADA A HACER MI NÚMERO” Y a pesar de que en televisión se veía feliz, la realidad es que Karla Delfín no la estaba pasando tan bien. Así lo explica a TVyNovelas: “Para mí fueron semanas muy complicadas porque en ese tiempo no estaba bien con mi familia y traía la cabeza en muchas cosas. Habíamos tenido una ruptura familiar y estaba conmocionada por la situación.

Cuando presentaron mi cápsula salí prácticamente devastada a hacer el número, y aparte, con la noticia de que la campeona a la que yo iba a retar se había rajado. Entonces fue muy difícil para mí asimilar tantas noticias, yo no sabía si el público estaba de acuerdo o no con que subiera al trono. Estuve llorando todo el tiempo, sentía mucha presión, sólo le hablaba a mi novio porque no tenía relación con mi familia”.

Sobre el formato que creó Rubén Galindo, la imitadora dice: “Es completamente diferente a lo que había hecho antes; el que te traigan gente de otros países, que no sepas a qué vas, lo hace más expectante”. Al preguntarle cuáles personajes son los que más trabajo le cuestan, expresa: “Todos tienen su grado de dificultad porque no es nuestra voz real, en cada número debemos fingir, sin embargo, creo que de los que más trabajo me han costado ha sido Alejandro Fernández, por la coloratura, y de los más fáciles, yo creo que me siento más identificada con Doña Lucha y con Chabelo”.

