Juanpa Zurita confiesa que su mamá lo asesora para adivinar a los famosos en '¿Quién es la máscara?'

El investigador más joven (25 años) y millennial de ¿Quién es la máscara?, está convertido en todo un detective profesional para descifrar las pistas y descubrir la identidad de la mayor cantidad posible de personajes en la tercera temporada del programa más visto de la televisión mexicana. Juanpa Zurita estudia, googlea y hasta le pide consejos a su mamá; todo con el fin de ser quien más le atina en la competencia; además, nos confiesa que ha creado una amistad muy bonita y sincera con Carlos Rivera, a quien le ha pedido algunos consejos para cantar.

Tu segunda temporada en ¿Quién es la máscara?, ¿ya tienes la lupa de investigador más afilada? Sí, sorprendentemente a pesar de que era mi primera vez, en la anterior temporada de ¿Quién es la máscara? quedé en segundo lugar como el investigador que más le atinó. Carlos adivinó siete personajes, y yo seis, pero me ayudó mucho a empaparme de una generación de cuando yo era muy chico o no existía, de conocer más sobre artistas mexicanos y ahora en esta temporada estar codo a codo con Yuri me ha ayudado a documentarme más y eso se va a ver reflejado en esta temporada.

Tuviste todo un año para prepararte más, ¿cómo le hiciste? Consumí más de la cultura en general y, sobre todo, la de las décadas de los 70, 80 y 90; años en que yo era un pequeño escarabajo y eso me ayudó bastante. Es imposible poder abarcar todo porque hay gente de cine, música, televisión y deportes; sin embargo, creo que sí sirvió.

¿Tus papás te ayudaron? Sí, ellos me auxiliaron y mi mamá me ayudó en un programa, le marqué y le consulté, porque el personaje (Monstruo de las nieves) era como de la generación de Yuri y estaba un poco perdido, así que le pregunté a producción si podía marcarle a mi mamá y sí me dejaron. No puedo decir si le atinó (el pronóstico fue Lupita D´ Alessio), pero ya verán qué pasó (risas).

¿Cómo logras hacer mil cosas a la vez e internarte en un foro de grabación varias horas al día? La verdad no tengo idea, creo que lo fundamental es tener un buen equipo que te pueda apoyar y que te respalde para que mínimo la agenda, logística y organización no recaiga en tus hombros. Además de tener muchas ganas de querer concretar todo, a veces se puede saturar un poco y me ha pasado que estoy en ¿Quién es la máscara?, y se me une con la grabación de un video, revisar un proyecto o un llamado en otro lugar; entonces sientes que el mundo se te desmorona, pero para eso está el equipo que te ayuda a respaldarte.

¿Has tenido que decir “no” a una propuesta porque no puedes? He dicho que “no”, no por abrumarme, sino porque de verdad no tengo tiempo. Me ha pasado que, de repente, me llega una oportunidad muy grande, pero en el calendario simplemente no hay espacio. Sobre todo, pasa cuando trabajo con terceros como en ¿Quién es la máscara?, en donde no controlo los tiempos y la agenda, y tengo que decir “no” por falta de tiempo.

De lo que has visto en ¿Quién es la máscara?, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? El nivel de figuras públicas que es más que la temporada pasada, también siento que los personajes entraron sabiendo que se tienen que esconder y lo hacen todo más difícil; cambian la voz, ponen acentos, cantan diferente y hacen de todo para despistar. Creo que los personajes están haciendo de todo para no ser descubiertos.

¿Cómo vas en el top de los investigadores con más tino? Me estoy peleando con Carlos Rivera, aunque a diferencia de la temporada pasada, todos estamos muy afilados. No sé quién vaya ganando, porque Yuri y Mónica Huarte también le han atinado.

Haz hecho una buena amistad con Carlos Rivera, ¿ya te dio tips para cantar? Ya le pregunté para cantar y me dijo que nunca lo hiciera, me comentó que lo mío no era la cantada y le respondí que tenía razón (risas). Tenemos una amistad muy linda porque nos llevamos hecho y derecho, sin curvas, sin censuras, nos atacamos y nos hacemos pedazos cuando podemos, aunque nos queremos mucho y es muy padre tener ese tipo de relación porque me siento como en la escuela preparatoria.

¿Entonces no le entrarías a cantar? No, cero con la cantada. Bueno, uno nunca sabe; la vida da muchas vueltas, no tengo pasión por iniciar una carrera musical, pero lo que sí me interesaría es aprender a afinar o cómo colocar mi voz para proyectos que combinen la actuación con el canto, como una película animada.

