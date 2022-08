Jolette recuerda cuando fue "brutalmente coaccionada" para salir de 'La Academia'

La llegada de Rubí a la final de 'La Academia' sin estar a la altura vocal de sus compañeros irremediablemente recordó la época de Jolette en el reality, donde era un fenómeno televisivo y contaba con el apoyo incondicional del público.

En redes sociales estalló la conversación y Daniel Bisogno fue quien sentenció: "Si en su momento Jolette hubiera decidido llegar a la final, hubiera ganado 'La Academia'. Le pese a quien le pese".

Jolette respondió y recordó lo que pasó: "Mi precioso Daniel, siempre agradecida por tu cariño y apoyo. Fui brutalmente coaccionada en su momento, pero me quedo con tu amor y el del público. Generación y producción equivocada".

¿Recuerdas lo que pasó en 2005?

Con el apoyo del público, quizá sí hubiera ganado el reality, Erasmo Catarino no hubiera sido el campeón y Yuridia hubiera sido relegada hasta el tercer lugar... Nadie sabe lo que hubiera pasado.

Pero lo que dice Jolette es cierto. Pese al apoyo del público, decidió salir del concurso poco tiempo antes de la final luego de que los maestros le pidieron que se fuera.

En aquella inolvidable noche, el maestro Beto Castillo alzó la voz para ofrecerle disculpas a Arturo López Gavito por el comportamiento de Jollete. "Conocemos bien y reconocemos su esfuerzo, sin embargo, esas actitudes son reprobables y todos los maestros no estamos de acuerdo. Conocemos a Jolette, y hemos creo que ya no está a gusto. Es claro que no estás cantando bien y te quiero decir que no estoy de acuerdo con tu actitud y quiero invitarte a que si ya no estás a gusto, a que esta noche abandones 'La Academia'. No lo hago para faltarle al respeto a Jolette, simplemente le estoy haciendo una invitación y este es un concurso de cantantes, y yo como maestro de canto estoy frustrado de ver que el público está apoyando a gente que no son cantantes, y que a costa de ello, estamos perdiendo gente".

Beto Castillo le pidió irse "por respeto a la carrera de cantante, que es una profesión de mucho respeto, por el público y con los críticos".

Así que Jolette decidió irse: "Me hubiera encantado despedirme con una canción que hubiera salido bien. Algo que me motiva retirarme es que ya no voy a contar con el apoyo de mis maestros, evidentemente les molesta mi presencia... He llegado muy lejos, no me voy triste... (le cortaron el audio a su micrófono)", y en seguida, salió del foro.