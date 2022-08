Ivonne Montero ya se reunió con su hija tras ser humillada y GANAR en 'La casa de los famosos'

Tras convertirse en la ganadora absoluta de 'La casa de los famosos', Ivonne Montero pudo expresar lo que realmente vivió en el reality de Telemundo, donde se enfrentó a los peores ataques y humillaciones.

La actriz ganó 200 mil dólares (4 millones de pesos), luego de dudar entrar al reality. "Sabía que iba a ser algo complicado porque no soy tan sociable como pareciera, la distancia con mi hija, pero día a día fuimos caminando de la mano de Dios".

En entrevista con Maxine Woodside, Ivonne confirmó que los pleitos con Laura Bozzo la hicieron sentir humillada:

"Fue muy ofensiva, fue muy triste conocer a una Laura Bozzo con esa personalidad, con esos ataques, simplemente porque a ella le incomodaba mi presencia. Todas la veces que me ofreció sus disculpas, siempre se las acepté. Pero al mismo tiempo con la consciencia de que iba a volver a pasar, entonces me quedo con ese mal sabor de su personalidad y bueno, desearle suerte".

Recordó: "Me sentí humillada, violentada, con provocaciones. No soy una persona que suela ser partícipe de conflictos así, hubo momentos donde no solamente lo que pasaba conmigo me conflictuaba, sino todo el ambiente de la casa era muy pesado. Llegó un momento en que dije 'no creo que me pueda mantener, es demasiado'. Sí padecí, pero pues con mucho temple estuvimos aguantando vara".

Como se sabe que utilizará el dinero para una cirugía de su hija Antonella, Ivonne explicó en qué consiste: "Antes de entrar al reality, Antonella tuvo un chequeo donde se alcanzó a notar una pequeña variación en sus latidos, en su ritmo cardiaco, por lo tanto, fue citada a finales de septiembre para ver si ya es candidata a la cirugía que le corresponde, que es una prótesis de una válvula, es una cirugía a corazón abierto, una cirugía complicada. En septiembre la van a valorar, tiene un soplo bastante fuerte, bastante agresivo, pero va bien".

Mientras tanto, Ivonne ya pudo reencontrarse con la pequeña…

Y pese a su reciente triunfo, Ivonne ya tiene en la mira seguir trabajando, por lo que promueve su nuevo espectáculo como cantante.