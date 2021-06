Impactante: Tardan 7 horas para tatuar a Alex Durán en 'El Dragón!

Texto: GRISEL VACA

Alex Durán nos compartió los detalles de su transformación en Ishiro Takana, el samurái japonés de la serie El Dragón, en la que aparece con el cuerpo tatuado por completo. El actor reveló que durante el proceso de caracterización tuvo que dejar la vergüenza a un lado, y que incluso para ir al baño debía tener mucho cuidado.

En la segunda temporada de El Dragón, tu personaje ha tomado mucha fuerza… "Así es, cuando la gente vio la primera temporada dijo: “Ese chinito de atrás, ¿qué? ¿Es el guardaespaldas? ¡No habla ni nada! Pero en esta temporada me sueltan la cuerda.

¿Cómo te preparaste? "Nos dieron clases de artes marciales a Sebastián Rulli y a mí, porque nuestros personajes son los que tienen escenas de acción continuamente. El de Rulli (Miguel Garza) es un mexicano que se va a vivir a Tokio y aprende artes marciales. El mío es un samurái yakuza, y lograrlo requirió una gran preparación, así que primero tomamos clases Rulli y yo juntos, y luego nos separaron precisamente por eso. A él le dieron clases específicas de aikido, y a mí me pusieron con un senséi que entrena a guardias presidenciales.

¿Para las escenas de acción usaste doble? "No, yo hice todas las secuencias de Ishiro, con excepción de una en la que mi personaje brinca de la azotea al piso. Aunque la quería hacer, no hubo manera, no me dejaron; todas las demás las hice yo. Incluso hay una donde estoy con Valentín agarrándome a moquetes en un helipuerto y hay un helicóptero volándonos dos metros arriba. ¡Me sentí Tom Cruise en Misión imposible!

Otra característica de tu personaje son los tatuajes, ¿cuánto tardaban en hacerlos? "Legaba al cámper de maquillaje y caracterización siete horas antes; ese era el tiempo que tardaban para hacerme los tatuajes de cuerpo completo. En la producción hicieron un proceso muy inteligente: grabé ocho meses la serie, de los cuales, siete grabé todas las escenas en las que llevo ropa, y en el último mes, dos semanas grabamos las secuencias en las que iba con el torso desnudo y se tardaban cuatro horas en los tatuajes; y las últimas dos semanas grabamos las secuencias donde iba en desnudo total. ¡Ahora sí que me van a ver como Dios me trajo al mundo!

Alex Durán en El Dragón

Entonces, ¿te tatuaban todo? "Sí, ¡todo es todo!: nalgas, entre piernas… sólo me ponía una tipo concha enfrente, pero nada más, ¡perdí el pudor! De hecho, hay una secuencia en la que se ve la pompi de Ishiro. ¡De verdad es admirable el gran trabajo que hace la gente de caracterización!

¿Cuántos tatuajes lleva Ishiro en el cuerpo?

"En realidad es uno sólo, pero se arma con alrededor de 50 stickers repartidos por todo el cuerpo, y luego, encima de ellos, pasaban un aerógrafo, que era el que los unía todos.

¿No eran de henna? "No; de hecho, soy alérgico a la henna. En un proyecto anterior me hicieron algunos tatuajes y me provocaron quemaduras de tercer grado, ¡acabé en el hospital! Entonces, cuando mi mánager me habló para este personaje pensé: “¿De qué manera me van a poner los tatuajes si soy alérgico a la henna?”. Pero me hicieron pruebas con los stickers para ver si mi cuerpo no tenía reacciones, y no, finalmente se logró y el resultado fue una locura, ¡quedaron increíbles!

¿Cómo le hacías para cuidar los tatuajes durante las grabaciones? "¡Imagínate! Cuando me sentaba en el baño, las pompis las traía maquilladas; entonces me sentaba lo más despacito posible cuidando el tatuaje.

