¡Huelen a campeones! Pía y Moisés se perfilan como favoritos de 'Las estrellas bailan en Hoy'

Desde que inició la competencia, Pía Sanz y Moisés Peñaloza han demostrado que son unos fuertes contrincantes que llegarán a la final de Las estrellas bailan en Hoy, pues su desempeño en la pista ha dejado fascinados a los jueces, quienes coinciden en que fácilmente podrían alzar la copa que los convertiría en campeones porque tienen todas las cualidades para lograrlo. Sin embargo, un malentendido puso en tela de juicio su disciplina.

A Lolita Cortés le llegó el rumor de que un coreógrafo se quejó porque ellos, supuestamente, llegaron tarde a un ensayo, y les puso cinco en su calificación, pese a que los elogió y les echó flores por su presentación del pasado lunes.

“NO SOMOS IRRESPONSABLES NI INDISCIPLINADOS”

¿Cómo se sintieron con el cinco que les dio Lolita? Pía: Fue fuerte, fue pesado, fue muy intenso, porque la verdad es que, como todos, estamos ensayando muchísimo, le ponemos corazón, el alma, y fue sorpresivo recibir un cinco de Lolita después de que ella junto a los demás jueces dijeron que estábamos muy bien, que podemos ganar la competencia. Entonces no lo esperábamos, porque además fuimos víctimas de un malentendido, y en el momento fue estresante, nos enojamos, pero lo bueno es que la gente terminó viendo cómo fueron las cosas.

Entonces, ¿nunca han llegado tarde a un ensayo? Moisés: Hasta el momento, nunca hemos llegado tarde a un ensayo ni hemos faltado. Y ciertamente se aclaró el inconveniente, pero no del todo; yo sí me enojé porque esa situación ajena a nuestro desempeño en la pista no tuvo por qué afectarnos en las calificaciones. Quiero aclarar que no somos irresponsables ni indisciplinados; al contrario, estamos poniendo todo de nosotros, nuestra pasión, para que las coreografías salgan bien y el resultado se vea limpio en pantalla.

¿Qué rescatan de esa situación negativa por la que pasaron? P: Lo bonito fue ver en las redes sociales cómo muchísima gente, o sea el público, sí se enojó, consideraron que fue una injusticia, nos llegaron muchos mensajes y fue muy bonito ver esa reacción y el apoyo de la gente, porque quiere decir que les está gustando lo que presentamos cada semana. M: Nos quedamos satisfechos con nuestra presentación, y Lolita es muy directa, lo demuestra mucho con su cara, y sé que le gustó lo que hicimos; ella no quería poner el cinco, pero lo hizo porque nos consideró indisciplinados.

¿Ustedes sienten que han bajado el nivel, se han mantenido o se han superado? P: Nosotros tratamos de presentar algo diferente cada semana, de perfeccionar las coreografías, de que los pasos se vean limpios, y sí siento que hemos avanzado mucho.

¿Qué ritmo les ha costado más trabajo? P: A mí me costó mucho el reggaetón, pero de eso se trata, de retarnos y hacerlo bien. ¿Cuál género se les antoja bailar próximamente? M: Tenemos un par de sorpresas, pero nos gustaría dejarlo en incógnito. Lo que sí les digo es que se vienen géneros más técnicos, con más sensualidad. Nosotros lo intentamos, pues no somos bailarines profesionales; Pía en algún momento de su vida bailó, pero no domina todos los ritmos, no se sabe todos los movimientos, entonces, ambos nos subimos al mismo barco con la idea de aprender, de trabajar, de practicar, para, precisamente, construir dos personajes y que la gente sienta que somos bailarines, aunque no lo seamos.

¿Se ven realmente en una final alzando la copa? M: Definitivamente sí; hace cuatro semanas comenzábamos a conocernos en la pista y le dije a Pía que ya me visualizaba en la final a su lado. Yo puse mi mente ahí, y aunque es muy atrevido decirlo, creo que tenemos el esfuerzo, la disciplina, y todo eso se refleja en los resultados y las críticas.

De sus compañeros, ¿a quiénes ven como rivales a vencer? P: Todos le están echando muchas ganas, pero a los que veo avanzar son a Gaby y a Agustín, porque aunque a él le cuesta, tiene un corazón tan bonito que eso lo ve el público. M: Obviamente hay parejas que son más conocidas, pero no creo que haya una en específico que nos genere competencia porque todos estamos en la misma batalla, intentando dar lo mejor y buscando la evolución, más que una competencia directa con otras personas.

