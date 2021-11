"Hoy es una familia" y apoyan a Galilea Montijo en tiempos difíciles con un fuerte abrazo

Con la gran química entre conductores y el compañerismo ya se sabía que en 'Hoy' hay una gran familia, pero la mañana de este 30 de noviembre se refrendó ese mensaje cuando todos apoyaron a Galilea Montijo, quien vive un duro momento.

Andrea Legarreta dijo: "Antes de arrancar queremos recordarles que Hoy es una familia, Hoy nos tomamos de la mano, caminamos juntos y Gali, estamos contigo hoy y siempre".

Todos los conductores dieron un fuerte abrazo a Galilea Montijo, quien se conmovió y dijo: "Gracias por su cariño en las buenas y en las malas, y a veces más en las malas que en las buenas".

Así, queda claro que la familia de 'Hoy' respalda a Galilea en tiempos difíciles, como los que vive esta semana, y por los que publicó un video donde se conmovió hasta el llanto, mientras defendía a su familia de constantes ataques.

En Instagram, pidió que se detengan las difamaciones en su contra e informó que de ahora en adelante los temas de escándalos y polémicas hacia su persona serán tratados a través de un despacho jurídico. En el mensaje, la conductora de ‘Hoy’ negó los rumores de que ella o su esposo estén involucrados en el caso Inés Gómez Mont y su marido Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acusa de su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos.

Familia de Hoy respalda a Galilea Montijo

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida ni de negocios con la familia Puga Álvarez”, dice Gali en el video. “En estos 28 años de carrera siempre me he conducido con un comportamiento profesional y de estricto cumplimiento a nuestras leyes”.

Montijo explicó que lo único que ha hecho a lo largo de su carrera es trabajar. "Eso me ha permitido salir adelante y con orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos y ahora tengo una familia a la cual cuidar y proteger, siempre en la cultura del esfuerzo”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!