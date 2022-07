Horacio Villalobos se retracta tras comentario en 'La Nacademia', como él mismo decía

El peso de las palabras de Horacio Villalobos tuvieron repercusión en el público a tal grado que tuvo que retractarse después de emitir una crítica en 'La academia', luego de la actuación de Rubí.

El presentador dijo: "Eres graciosa, dicharachera, imitas, y cuando entras al escenario me pones carita de nada, no expresas nada. Evidentemente no naciste con el don, qué bueno que la gente valore que tienes gran tesón... En México nos da porque nos gustan los perdedores, pero entonces la gente se identifica contigo, pero lo que talento no da, ensayo no presta".

"Yo no voy a celebrar el que tengas mucha disciplina si el resultado que veo es una actuación de final de curso de secundaria", dijo Horacio sobre Rubí.

Sin embargo, Lola Cortés sentenció: "Me parece que decir que los mexicanos apoyamos o seguimos a los perdedores, es tan mediocre... y tan terrible, no sucede así. Lo que hoy estamos viendo, es la tenacidad de personas a los que nos dijeron que no y ella es una de esas. No somos perdedores, está completamente equivocado".

Horacio refrendó: "Para mí es diferente, y sí, a los mexicanos nos gustan los perdedores. Hay ídolos que son ganadores, pero también hay Idolos que nos gustan como El Chapulín Colorado o Cantinflas que aparentemente, o son perdedores en la ficción de las historias.

Lola Cortés incluso le advirtió: "¡Uy, cuidado con lo que se está metiendo!".

Y sí. Al día siguiente, Horacio Villalobos ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por sus palabras, y en sus redes sociales escribió:

"He recibo miles de insultos por mi comentario de ayer en @LaAcademiaTV. Esto cuando hice mi crítica hacia #Rubí y dije, palabras más palabras menos, que el apoyo que tenía se debía a que a nosotros en nuestro país nos gustaban los perdedores y puse como ejemplo ídolos como #ElChapulinColorado o #Cantinflas.

"Primero que nada Una gran disculpa a quienes ofendí con mis comentarios incluía por supuesto #Rubi. Creo que nuestro país es de ganadores. A pesar de mi cometario, lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta.

"Esto aplica no únicamente en el mundo del espectáculo. Es determinante en cualquier área de trabajo. Yo siempre estaré a favor del rigor y la disciplina que te lleven a algo importante", escribió Horacio.

La controversia sirvió para que hubiera críticas en su contra, y que algunos le recordaran cuando él decía que 'La Academia' era 'La Nacademia'.