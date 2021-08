'Hasta que te conocí': Carlos Yorvick presume... "Juan Gabriel me mandó felicitar"

Se quedó con ganas de conocerlo en persona. Carlos Yorvick tuvo dos invitaciones para conversar con Juan Gabriel, pero ninguna se concretó. Pese a ello, atesora la satisfacción de que al Divo de Juárez le haya gustado la interpretación que hizo de él en su juventud para la serie biográfica Hasta que te conocí, que inicia el sábado 14 de agosto por las estrellas.

Para encarnarlo, el actor radicado en Los Ángeles, California, estudió psicológicamente al cantante, y llegó a la conclusión de que Alberto Aguilera era un pavorreal. En entrevista, Carlos nos habla del aprendizaje que le dejó esta experiencia, a raíz de la cual forjó amistad con los hijos de Juan Gabriel.

¿Cómo llegas a interpretar a Juan Gabriel? "Mi equipo de trabajo me envió a la audición; me sorprendió muchísimo la oportunidad de personificar a un grande de la música, pero es también una responsabilidad interpretarlo por ser mexicano. Para el casting hice un estudio de Juan Gabriel; no había mucha información de su juventud. Finalmente me llamaron de la producción y me notificaron que el señor Alberto quería que yo lo interpretara de los 17 a los 20 años. Para mí fue una gran satisfacción, porque llevo muchísimo tiempo picando piedra, buscando la oportunidad, y gracias a la vida, se dio.

Háblanos del proceso de preparación... "Básicamente fue hacer un diagrama psicológico, a partir de investigar en qué nos parecíamos él y yo para construir el personaje. Por ejemplo, él cumple años el 7 de enero y yo el 9; su textura vocal es tenor ligero, la mía también. Mi primera canción la compuse a los 13 años; curiosamente, Alberto Aguilera también con La muerte del palomo. Luego indagué cómo fue su infancia, su expresión corporal, la situación política y social que vivió en su época, en la que tener otro tipo de complexión corporal podría ser rechazada. También estudié su inquietud de expresar lo que sentía a través de su lenguaje, su música y su cuerpo. Juan Gabriel sufrió muchísimo, por eso el tono de voz con el que hablaba; se han burlado mucho de él, sin apreciar el privilegio que fue tenerlo. Todos tenemos un animal dentro; Juan Gabriel era un pavorreal, y en la época que me tocó interpretarlo era una garza, porque, pese a las carencias que vivió, siempre tuvo una elegancia intacta y finísima. Desde que me puse el vestuario, sentí esa energía de poder darle vida; entras en su ser y lo haces con agradecimiento.

¿Cómo describes al Juan Gabriel que personificaste? "Soñador, carismático, muy audaz... Donde pone el ojo, pone la bala. Así somos todos los Capricornio: cuando queremos algo, lo logramos; somos tercos y tenaces.

¿Qué momento de su vida te marcó más al interpretarlo? "Hubo muchos, pero uno en particular fue cuando su mamá le dice a su otro hijo que había que meterle mano fuerte a Alberto porque se estaba desviando, y comenzaban a ver ese tipo de lenguajes a los que no estaban acostumbrados. También la escena cuando su propio hermano lo golpea y casi lo mata; fue ese momento en el que decide irse de Michoacán a la Ciudad de México a perseguir sus sueños.

¿Qué lección te deja haberle dado vida? "Me ayudó a reafirmar que el que persevera, alcanza; que si quieres algo, es cuestión de tiempo, paciencia, y hay que estar preparándose con constancia. También nunca darse por vencido, visualizar mis sueños, pensar en grande, ser positivo y no quedarse en una sintonía en la que oprimas lo que quieres lograr. Hay que pensar en grande y sin miedo.

¿Conociste en persona a Juan Gabriel? Lo íbamos a hacer, pero filmamos en más de 300 locaciones, entre Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Michoacán... Los llamados eran pesados, muchas grabaciones nocturnas y nunca se concretó esa reunión. No sé si la producción lo hizo a propósito, pero llegó un punto en que mi personaje tenía que verse cansado, y literalmente, yo también lo estaba. Eso le dio realismo, porque ese cansancio lo adopté en la interpretación.

¿Vio tu trabajo? Sí. Me pasaron dos cosas: la primera, Juan Gabriel me mandó felicitar a través de la productora; eso fue para mí muy importante porque, más que el pago monetario, me quedé con la satisfacción de que la persona a la interpreté le gustó el trabajo. Luego, en agosto de 2016, cuando Juan Gabriel ofreció un concierto en Los Ángeles, le pidió a un amigo que me llamara para verme. Desafortunadamente, no atendí esa llamada porque estaba muy ocupado con la promoción de la serie. Después, mi amigo me comentó que me llamó porque Juan Gabriel quería agradecerme personalmente mi interpretación en Hasta que te conocí.

Si lo hubieras podido ver, ¿qué le habrías dicho? "Le hubiese expresado mi admiración, no como artista, sino por su calidad como ser humano, la tenacidad que tuvo, y que fue lo que le hizo ser el ser que fue. Le hubiese agradecido ser quien fue y por haberme dado las herramientas para seguir mis sueños. También le hubiese agradecido esa energía y pasión con la que llevó su vida.

¿Qué referencias tenías de él? "Mi familia es de Jalisco y les encanta el mariachi; en todas las fiestas siempre escuchan las canciones de Juan Gabriel. Una ocasión me tocó verlo en un concierto y me sorprendió la energía que tenía en el escenario, era un showman que llenaba los espacios muertos. No era su fanático que compraba todos los discos, pero me encanta su música. ¿Tienes comunicación con su familia? Hablo mucho con sus hijos; me hice amigo de Jean, Joan e Iván después de la serie. Mi familia también es amiga de ellos, hay muy buena relación; hace poco compartimos en una fiesta. Hemos platicado de organizar un homenaje, pero todo a su tiempo; están en un momento en el que se está canalizando todo. Me encantaría organizar un homenaje, pero bien hecho y de la talla que Juan Gabriel se merece.

