"¡Hasta que calificaste bien, Lolita!": Latin Lover a la juez de 'Las estrellas bailan en Hoy'

'Las estrellas bailan en Hoy' nos ha dado múltiples controversias gracias a los concursantes, pero los jueces tampoco se quedan limpios de llamar la atención, como lo hizo Latin Lover y Lola Cortés.

Apenas este martes Andrea Legarreta y Latin Lover mostraron su inconformidad ante las críticas de Lola Cortés, por responsabilizar solo a Raúl Sandoval por fracasar en su baile con Laura Bozzo.

'La juez de hierro' se fue contra Raúl: "Estuviste mal, estuviste tan mal. Tú la tenías que haber llevado, tú tenías que haber terminado la canción a tiempo. Tú no lo hiciste bien, porque ella está dependiendo de ti".

"En ti está como cantante, como bailarín, y como una persona que sabe de reality shows. Tú lo echaste a perder. Tú, ahorita, eres el culpable de que tal vez no lleguen a semifinales", lo regañó Lola.

Pero para sorpresa de todos, Andrea Legarreta alzó la voz: "Ay no, no, no estoy de acuerdo. Te quiero y respeto con todo mi corazón, pero no estoy de acuerdo. Raúl ha puesto el corazón, la actitud, la entrega. Es responsabilidad de los dos".

Momentos así han desatado que cuando Lola Cortés emite su calificación Andrea Legarreta o Latin Lover demuestren su inconformidad, pero lo contrario ocurrió este miércoles 9 de junio.

Ocurrió tras el baile de Andrea Escalona y Pablo Montero, a quien Lola Cortés llenó de elogios por haber sonreído y ser un ejemplo para su hija.

Lola le pidió a la pareja que no echaran a perder su esfuerzo, pues están a punto de la final. Andrea Legarreta les otorgó un 9, al igual que Latin Lover.

Y cuando llegó el momento de Lola Cortés... ¡les otorgó otro 9! Eso provocó que Latin Lover gritara: "¡Hasta que calificaste bien, Lolita!".

Se nota que los jueces ya generaron una gran química de compañerismo, pero deberán ponerse aún más estrictos rumbo a la gran final de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

