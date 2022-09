Gustavo, Joanna y Ana se volvieron a ver las caras tras el pleito y reinó la incomodidad

Un día después de que Gustavo Adolfo Infante explotara contra sus compañeras y dijera que lo tienen harto y que le "cayeron gordas", en 'Sale el sol' ofreció una disculpa a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, cuyos rostros decían más que mil palabras.

Infante dijo: "Yo me calenté, me molesté, fue una discusión que debió haber sido en privado, ante la productora, o ante nuestra coordinadora y no frente a ustedes".

"El espíritu de Imagen Televisión es el del compañerismo, el del respeto, y yo tengo muchos años trabajando en esta empresa y si ayer me exalté con Ana María y Joanna, discúlpenme por favor, porque vamos a seguir trabajando, porque somos que tenemos muchos años en los medios y no en todos los trabajos nos tenemos que llevarnos bien, pero sí con respeto y profesionalismo.

"El día de ayer hubo una exasperación de mi parte, me enojo también, pero en aras de la audiencia, del programa, y del respeto a ustedes compañeras, no volverá a ocurrir", dijo Gustavo.

Ana María Alvarado reiteró las disculpas al público e insistió en que "la pantalla hay que respetarla, al público más... trabajaremos con respeto, aunque tengamos diversidad de opiniones. Es el chiste de 'pájaros en el alambre', que cada quien tenga opinión propia, si todos opináramos igual, sería bastante aburrido".

Joanna Vega-Biestro, por su parte, dijo: "Para nosotros sería muy fácil como si nada hubiera pasado, pero sí así. Fue un momento lamentable que la audiencia no tendría que haberlo presenciado... También fue un momento en el que todos tenemos que aprender a decir no a la violencia y también ver lo positivo, la discusión que se genera en redes sociales".

Y le dijo a Gustavo: "Te agradecemos la disculpa, uno sigue aprendiendo, el respeto hacia la opinión de alguien más no significa que no esté contigo, el que alguien opine diferente a ti no significa que te está faltando al respeto, yo creo que ese es el mensaje que nos podría quedar. Si alguien no opina como nosotros, lo tenemos que respetar".

Sin embargo, así como ellos dan la mayor importancia al público, es precisamente el público quienes sentencian que Gustavo “es un patán” y que Imagen TV debió haberlo sancionado. Esos y más comentarios se pueden leer en el video que compartió la cadena en YouTube.

Opiniones tras pleito en Sale el sol

Te recomendamos:

Murió la reina Isabel II a sus 96 años, mira todos los detalles

Castillo de Balmoral, el castillo donde la reina Isabel II murió

Esto es lo que te costaría comprar y vivir en una casa de la reina Isabel II

Nuevo escándalo salpica a la familia real, investigan la fundación del príncipe Carlos