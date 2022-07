Gusanos, deshidratación y COVID: En qué condiciones tienen a los alumnos de 'La Academia'

Para celebrar 20 años de 'La Academia', TV Azteca estrenó una temporada más de su famoso reality que más allá de sorprender por el talento en su escenario, se convirtió en una edición inédita por las inesperadas situaciones que los obligaron a detener su transmisión 24/7.

Desde los primeros días, el reality inició con el pie izquierdo. Desde la polémica por la presencia de Rubí, las críticas de la misma Lola Cortés sobre dar prioridad a "los sentimentalismos" y hasta la decisión de elegir a Yahir como conductor, que le costó una lluvia de memes.

Sin embargo, nada supera a que les dieron comida con gusanos. O eso parecía hasta hace unos días. El director Alexander Acha despotricó contra la nutrióloga que les cambió la dieta a los académicos pues los jueces señalaron que todos los jóvenes no estaban al 100% de sus capacidades. La nutrióloga de nombre Montse Barojas acusó a la producción de no tener dinero para comprar comida suficiente y de calidad para sus alumnos.

Santiago se desvaneció en pleno concierto y Andrés se sintió mal, pero quién diría que la transmisión en vivo se cortaría debido a que todos los alumnos tuvieron problemas de salud.

Después de varias horas en silencio, la producción de La Academia confirmó que Rubí dio positivo a COVID-19. Anunciaron que el personal docente, staff y alumnos fueron sometidos a pruebas PCR para confirmar si se contagiaron, aunque descartaron brote de contagios.

Santiago, Nelson, Eduardo y Andrés dieron negativo a Covid-19, pero presentaron un cuadro de deshidratación, el cual fue estabilizado tras pasar una noche hospitalizados. Cesia y Mar se salvaron de ir al hospital, pero se quedaron dentro de la casa de La Academia, que fue sanitizada.

En un hecho histórico, las actividades en la Academia fueron suspendidas hasta nuevo aviso, que provoca cuestionar en qué condiciones tienen a todos los alumnos.

Basta recordar que al inicio del proyecto, la producción por primera vez dio la cara ante los académicos en la casa donde están concentrados. Angelo Aponte y Laura Suárez informaron que se tomaron medidas inmediatamente, luego de que los alumnos encontraron gusanos en su comida.

"La empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus responsabilidades porque este tipo de incidentes no los permitimos y no los vamos a permitir. Ustedes están bajo nuestra responsabilidad y quiero asegurarles que es algo que no nos tomamos a la ligera. Así que en nombre de toda la producción les damos la cara y ofrecerles disculpas. Es algo gravísimo y nosotros, al igual que les exigimos a ustedes excelencia en el escenario, nos exigimos también excelencia y este tipo de eventos es inaceptable", dijo Aponte a los alumnos.