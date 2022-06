Gomita deja botado a 'Las estrellas bailan en Hoy' y habla pestes de la producción

Miguel Martínez se presentó solo con su coreógrafa Jenny García en 'Las estrellas bailan en Hoy', logrando un 10 y colocarse hasta la cima de la tabla de posiciones. ¿Qué pasó con Gomita? La influencer decidió abandonar la competencia.

A través de un correo electrónico, Araceli Ordaz, mejor conocida Gomita avisó a la productora Andrea Rodríguez que por recomendación de su psicólogo decidía abandonar la competencia.

En el mensaje dijo tener "mucha gratitud" para la productora, el equipo de producción y los directivos de Televisa.

Sin embargo, en su canal de YouTube Gomita habló al respecto y terminó hablando pestes de su experiencia. Se quejó de que no había vestuario adecuado y que incluso ella tenía que llevar el suyo. También se quejó de que el chef que prepara el desayuno para los talentos le negó darle alimentos para su asistente.

Dijo que la presionaban con los ensayos pese a que ella avisó que los fines de semana trabajaba. Además explicó que no le estaban pagando, y la situación llegó al límite de que se enojó y gritó a un miembro de la producción.

Recordó el último viernes que se presentó, con la mitad de la coreografía aprendida. "Ese día que salí de bailar, me preguntaban '¿el fin de semana van a ensayar?', y entonces en ese momento me entró el encabronamiento, ahí conocieron a la Gomita emputada, y en ese momento volteé y le dije: '¡¿Qué parte no entiendes de que el fin de semana no puedo ensayar porque trabajo?!'.

"Para no hacerles el cuento largo, mandé un comunicado, diciendo que emocionalmente y psicológicamente no puedo estar al 100, con tanto estrés", dijo Gomita, a la vez de decir que no se podía hablar con la productora... "Yo hablaba con la gente encargada, y como me cansé de hablar con la pared...".

"Seré muy honesta. Mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', comida, malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal. Lo aguanté 6 años, no lo quiero volver a vivir. Y en esos momentos reviví mi pasado y dije 'no lo quiero vivir'. Por eso dejé 'Las estrellas bailan en Hoy'".

"Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Yo no quiero que me vean llorando, quiero que vean, sí tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien. Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien", dijo Gomita.