'Ghost' bajó el telón: Dai Liparoti y Agustín Argüello nos contaron qué les dejó el musical

Falta una hora para que se anuncie la tercera llamada, y el telón de Ghost sigue abajo. Detrás del escenario todo está en constante movimiento, bajo silencio y de forma muy ordenada; casi de forma sincronizada, como un ejército, trabaja una maquinaria de hombres y mujeres de producción que alistan todo para la función número cien. Cuatro nacionalidades se conjugan para hacer el espectáculo posible: México, Argentina, España e Italia. La utilería es ordenada por tiempos de escena, las voces ensayan una vez más, y las toneladas de luces son probadas.

Todo tiene que estar a la perfección para recibir al público que comienza a llegar al Teatro San Rafael en la Ciudad de México. El nerviosismo sigue latente, como si se tratara de la primera función que se celebró en plena pandemia, pues el musical romántico inspirado en la película homónima de la década de los 90 nació y creció en plena contingencia sanitaria.

En los camerinos se respira paz, cada artista se prepara para salir a escena desde su pequeño e íntimo espacio. Aunque se saben los parlamentos y la música con lujo de detalle, antes de cada función los vuelven a repasar.

Los protagonistas, Agustín Argüello y Daiana Liparoti, disfrutan los minutos que preceden a la adrenalina de estar en vivo ante el aplauso y cobijo del público. Él aprovecha para levantar unas mancuernas y hacer un poco de ejercicio para que su Sam luzca en forma, mientras ella se maquilla, buscando estar radiante para interpretar a Molly.

Es la tercera llamada y el telón comienza a subir en la función número cien; el viaje de emociones por el amor y la muerte está a punto de comenzar, pero esta vez para la despedida. Con la placa de reconocimiento por una centena de representaciones, las luces del Teatro San Rafael para Ghost se apagaron definitivamente; al menos para su primera temporada.

DAI LIPAROTI: “LA OBRA ME SANÓ”

¿Qué lección aprendiste con la obra? "De mi personaje, mucho; Molly llegó en un momento de mi vida en que yo estaba pasando por un duelo porque había perdido una tía muy cercana y no pude viajar a Argentina a ver a mi familia. Fue algo muy rudo que jamás pensé que me sucedería; llevo seis años en México, nunca me había pasado algo así, me tocó justo en medio de la pandemia y no podía estar cerca de mi familia para vivirlo. Me sentí frustrada y comencé a vivir una depresión en agosto de 2020, en plenas audiciones de Ghost. El rol que interpreté justamente trabaja un duelo y me dejó muy bonitos aprendizajes.

¿Te sirvió como terapia emocional? "Totalmente. Me la estaba pasando mal, no sólo por la parte económica, sino porque yo sentía que necesitaba hacer algo y trabajar. La obra me sanó del duelo, me ayudó, y con ella realicé una catarsis.

AGUSTÍN ARGÜELLO: “GHOST HA SIDO UNA TERAPIA"

¿Qué fue lo que más te gustó de Ghost? "Me atrapó la música; había visto la película, pero no la obra, busqué en internet imágenes y no encontré. La cinta la vi cuando tenía como 10 años, de esas películas que ponen los fines de semana en televisión. Sólo la vi una vez, y cuando me quedé con el personaje no la volví a ver para no repetir patrones, no me quería ensuciar de la percepción. Ahora, de repente, cuando tengo alguna duda, veo la cinta.

¿Qué te deja Ghost? "Ghost ha sido una terapia gigantesca para mí porque el personaje no dice cosas cuando está en vida, se arrepiente de eso y ahora lo hace en su muerte; a veces pienso que eso me puede pasar a mí y, eso me hace reflexionar a que no debo callarme lo que pienso y mis sentimientos. Los actores tenemos terapias gratis.

