¡Galilea Montijo sí bailaba! Hasta lo hizo en silla de ruedas y ni así renunció al concurso

Aunque en la tercera temporada de 'Las estrellas bailan en Hoy' muchos famosos dejaron la competencia por complicaciones de salud como lesiones leves, Galilea Montijo demostró hace más de 15 años que nada la detenía.

Las celebridades que vemos actualmente en 'Hoy' posiblemente hubieran abandonado la competencia si hubieran terminado con una pierna rota, pero Galilea no lo hizo cuando participó en el reality 'Bailando por un sueño', cuya primera edición ganó Latin Lover.

Para la segunda edición, transmitida a finales de 2005, y que ganó Alessandra Rosaldo, entre los muchos famosos que participaron estaba Galilea Montijo, quien no tenía mucho tiempo de haber aparecido en Big Brother VIP.

Cuando Galilea participó, no tiró la toalla y ni con una lesión en el pie dejó de bailar.

Galilea Montijo recordó al respecto: "La gente nos salvaba y nos salvaba. Me acuerdo que los chicos de paralímpicos me enseñaron a mover la silla, es puro abdomen... no, es una friega lo del baile".

Galilea incluso bromeó con que ahí se notó que nunca fue bailarina, como existe el mito, pero debido a que desde hace años la ama el público, la salvaban. Finalmente dejó la competencia en la octava semana, casi en la final, por lo que podría decirse que terminó en cuarto lugar.