Galilea Montijo se confiesa: así ha sido su experiencia en '¿Quién es la máscara?'

La frescura y desparpajo de Galilea Montijo le han dado otro aire al programa dominical ¿Quién es la máscara? La simpatía de la nueva investigadora también cautiva al público que convierte al reality en un fenómeno de audiencia. La conductora recibe a TVyNovelas en el foro donde transmite Hoy, en Televisa San Ángel, para conversar sobre el proyecto en el que comparte panel con Yuri, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

De entrada, la tapatía manifiesta que aceptó la propuesta de Miguel Ángel Fox porque era una fanática del formato; desde la primera edición era de las que se sentaba a disfrutar el show de principio a fin, haciendo apuestas con su familia, en casa.

“CON JUANPA ME VUELVO NIÑA NUEVAMENTE”

“No sé si le doy un toque distinto al programa, pero me voy a divertir y a aprender de los investigadores. Trataré de que el público se divierta con nosotros porque de alguna manera somos como los representantes de la gente que está en casita. Y de eso se trata, de que el público juegue con nosotros, que investigue, que adivinen también”, refiere Galilea mientras se alista para comenzar Las estrellas bailan en Hoy.

Y aunque sus compañeros de la emisión dominical aplauden su desenvolvimiento y afirman que tiene buen ojo, admite que con algunos sí ha sufrido: “En ocasiones se complica porque en el video de presentación nos dan unas pistas, y cuando estamos seguros de quién era, a la hora de cantar cambiamos de parecer y siento que la producción juega con nosotros en ese sentido”.

En relación al equipo que ha formado con los otros investigadores, expresa que ha sido pura gozadera, pues ya había una relación cercana. “A Yuri la conozco y quiero desde hace muchos años, siempre ha sido una reina conmigo. Con el niño Juanpa me divierto mucho, me vuelvo niña nuevamente, y a Carlos, por supuesto sabía quién era, no había tenido la oportunidad de trabajar con él y es un tapizo también, ha sacado está parte de juego, nos hemos divertido muchísimo, Van a ver que nos divertimos, que decimos muchas barbaridades, y han pasado tantas cosas que ya tendrán tiempo de verlas ustedes”.

“MIS CHIQUILLOS ESTÁN FELICES”

Para ella, ¿Quién es la máscara? representa la manera perfecta de brindarle entretenimiento tanto a los televidentes como a su hijo Mateo y a los hijos de su esposo, Fernando Reina Iglesias. “Mis chiquillos están felices porque aparte, Mateo, en la primera temporada, creía que yo era Lechuza, el personaje que hacía Patricia Manterola. Un día me dijo que estaba seguro que era yo, porque en un par de ocasiones llegué tarde a la casa y quizás estaba grabando. Entonces a él le da mucha ilusión verme ahí, porque es un programa muy querido por toda la familia. Ahora me pide que le diga quiénes están en la temporada y yo le respondo que debe ver el programa. Como te digo, ellos están muy felices y eso me tiene muy contenta, muy agradecida, sobre todo”.

Y así como Yuri ha soltado lágrimas en cada emisión, Galilea también se ha mostrado sensible. “Hemos llorado y también nos hemos divertido muchísimo. Es que ni se imaginan las estrellototas que van a estar, eso también es muy emocionante. Lo han hecho muy bien, cada una de las celebridades que se encuentran detrás de cada personaje lo ha hecho excelente, como que en esta temporada traen un personaje, para desviarnos, completamente, a nosotros. Hemos llegado a pensar que se trata de personajes salidos de las caricaturas o de los cuentos. A veces esperamos a un personaje, pero luego resulta que no, que vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta siete personajes. Ahí te la dejo”.

