Frida Kahlo y Dolores del Río: su muy cercana relación y el costoso regalo que la pintora hizo a la estrella de cine

A lo largo de la historia, las relaciones que la pintora Frida Kahlo estableció con figuras importantes de la cultura mexicana (desde su esposo Diego Rivera hasta la cantante Chavela Vargas) han sido analizadas por muchos.

Sin embargo, no todos los vínculos valiosos en la vida de la artista fueron románticos. De hecho, algunos de los más notables surgieron como amistades que perduraron por años. Una de ellas fue la que entabló con la estrella de cine Dolores del Río, a quien incluso le escribió cartas de agradecimiento por su apoyo y le regaló un cuadro valuado en millones de dólares hoy en día.

Pero ¿de dónde surge la muy cercana relación entre Frida Kahlo y Dolores del Río? Esta es la historia.

Frida Kahlo y Dolores del Río: dos improbables amigas

Aunque su imagen política no le permitía codearse con facilidad en el recién formado star system del cine mexicano, Frida Kahlo siempre estuvo abierta a reunirse y conocer a miembros destacados de la farándula nacional. La actriz Dolores del Río fue una de las afortunadas que pudieron presumirse "amigas" cercanas de la pintora.

Según coinciden biógrafos y conocedores de la vida de ambos iconos mexicanos, Dolores y Frida se convirtieron en confidentes de la otra gracias a la enorme confianza que se tuvieron casi en automático.

Diego Rivera, Dolores del Río, Frida Kahlo y Orson Welles

Así consta en un telegrama enviado en 1939, en donde Kahlo le pedía prestados $250 dólares a la diva del cine -que en ese entonces tenía una relación complicada con el actor Orson Welles- para mantenerse mientras se divorciaba de Diego Rivera.

"Dolores linda. Ruégote perdones esta molestia. ¿Podrías prestarme doscientos cincuenta dólares? Necesito para resolver caso urgente, pagándotelos en dos meses. En caso que seas tan amable, suplícote los mandes a Londres 127 Coyoacán, D.F. Millones de gracias", se lee en la comunicación fechada el 27 de septiembre de 1939 y exhibida en la muestra 'Ecos de tinta y papel. De la intimidad de Frida Kahlo', de 2015.

En una carta posterior, Frida lamentó no poder pagar el préstamo: "Debes comprender linda que después del divorcio de Diego me ha costado mucho trabajo nivelar mis gastos... No quiero admitirle ni un centavo a pesar de que él me lo propuso".

El increíble regalo que Frida Kahlo le hizo a Dolores del Río

Si bien, Dolores del Río inspiró la obra de múltiples artistas (Carlos Pellicer, Dirego Rivera, José Clemente Orozco y Miguel Covarrubias, entre otros), pocas tuvieron tanto valor para ella como las que Frida Kahlo le regaló en agradecimiento por su amistad y acompañamiento en momentos difíciles.

Una de ellas fue 'Vista de Nueva York', un dibujo a lápiz de los rascacielos neoyorquinos que Kahlo dedicó "con mucho cariño" a Del Río en 1932.

Otra fue el cuadro 'Dos denudos en el bosque (La tierra misma)', obsequio que recibió la actriz en 1939. La pintura, donde se representaba a dos mujeres denudas muy parecidas a Frida y Dolores, permaneció en la colección personal de la intérprete hasta su muerte en 1983; 29 años después de la partida da la pintora.

Aunque en su testamento se específico que todas su obras deberían ser donadas al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), su viudo decidió quedarse con algunas piezas. En 1989, el cuadro fue vendido a la coleccionista Mary-Anne Martin. Casi tres décadas después, 'Dos desnudos en el bosque (La tierra misma)' fue subastada por la casa Christie's por más de $8 millones de dólares.

'Dos desnudos en el bosque (La tierra misma)' de Frida Kahlo

Si bien, el nombre del comprador, el lugar donde se ubica y su valor económico exacto se consideran un misterio, la pintura sigue cautivando a múltiples personas más allá de su venta, pues la identifican como un testimonio de la gran amistad que existió entre dos de las mujeres más importantes de la vida cultural mexicana.

