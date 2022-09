Fonseca quiere ser "como un Vicente Fernández o un Juan Luis Guerra"

El cantante colombiano Fonseca celebra 20 años de trayectoria artística con la publicación de una biografía en la que narra las anécdotas de su vida que inspiraron sus más emblemáticas canciones.

“Si miro hacia atrás y veo estas dos décadas de trabajo, lo que veo es un hombre que trabaja por conseguir sus sueños. Soy un artista disciplinado, que cree en el esfuerzo, nunca he pensado que el éxito llega solo”.

Fonseca actualmente es uno de los jueces del programa de televisión “El retador”, lo cual ha representado, curiosamente y aunque parezca un pleonasmo, un reto para él.

“No es fácil ser juez en un programa con personalidades que tienen una trayectoria tan importante como Dulce, Arath de la Torre o el Mimoso. Yo he sido juez en Colombia de otro programa que se llama ‘A otro nivel’, en el que también se pone a prueba la calidad de los concursantes pero acá en ‘El retador’ hablamos de artistas que ya tienen una trayectoria impresionante”.

Al mismo tiempo, Fonseca tiene casi listo el lanzamiento del libro en el que mostrará aspectos de vida personal y artística.

“Cuando me pongo a componer una canción, lo que más me mueve a la inspiración son mis propios sentimientos, lo que yo he vivido, por eso es inevitable que hable de mí en ese libro”, cuenta.

Fonseca dice que se siente orgulloso del éxito que tiene hoy y tiene muy claro lo que espera de los siguientes 20 años.

"Lo único que tengo cierto es que voy a estar en un escenario. Cuando yo pienso en cómo quiero verme dentro de otros 20 años, pienso en un Juan Luis Guerra o en un Vicente Fernández, con trayectorias largas, intachables, siempre dedicados al público y a la música". Así espero verme en el futuro".