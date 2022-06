Flor Rubio explota contra La Bebeshita porque hizo el PEOR de los ridículos al bailar

Ni Laura Bozzo en su peor momento bailó de la forma en la que La Bebeshita lo hizo en el reality de 'Venga la alegría' llamado 'Quiero bailar', una evidente copia de 'Las estrellas bailan en Hoy'.

Al bailar un merengue, La Bebeshita simplemente hizo el ridículo, pues no se supo ningún paso de la coreografía, y lo poco que se movía, solo dejó en evidencia que algo está muy mal. Su pareja, un chico llamado Elías, trató de rescatarlo como pudo, pero no había mucho qué hacer.

Flor Rubio explotó: "Estoy muy enojada contigo Bebeshita, y lo digo en serio porque tú sabes cuántas veces te he dicho lo que me gusta tu trabajo. Pero me parece una irresponsabilidad que no estés a la par de Elías, que está aquí buscando un sueño. Elías hizo todo lo posible por sacar adelante ese baile y no había manera de concentrarse contigo, que estabas en otro lado del planeta, no te sabías la coreografía, mirabas hacia el cielo, de reojo. Elías, hiciste un trabajo espectacular porque era casi imposible bailar con Bebeshita.

"¡No es posible, Bebeshita! No es justificación que digas que afuera sí te salía. Lo que hiciste ahí, no va de acuerdo a lo que tú eres", reiteró Flor.

"Afuera sí ensayamos mucho, sí nos salía, ahorita no sé qué me pasó. Afuera sí me había salido", decía La Bebeshita, a quien conocimos en 'Enamorándonos' y luego conquistó al público en 'MasterChef Celebrity'.

Así que en el momento de las calificaciones, recibieron un par de 2, un 5, y un 1.

"Él está muy enojado, se frustra por la falta de compromiso e irresponsabilidad de ella y yo lo que quiero pedir al aire es que le cambien la pareja. No puedo tener a mi hijo en ese estrés si no va a haber un compromiso de parte de su pareja", dijo Leslie, la mamá de Elías.

Más tarde, La Bebeshita publicó en sus historias de Instagram un video donde dijo: "Mi pareja se quedó llorando, su mamá me odia porque se me olvidó la coreografía, pero fue sin querer".