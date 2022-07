Expulsan a Fernanda de 'La Academia' y jueces NO la salvaron como a Santiago

"$alvaron a $antiago", dicen en redes sociales al recordar que los jueces sí salvaron a Santiago cuando había sido el expulsado con el 4.07% de los votos del público. Pero este fin de semana, al ser expulsados Zunio y Fernanda, nadie movió un dedo para salvarlos.

Durante días se ha hablado si existe favoritismo para Santiago, y hasta Alexander Acha ha negado que exista preferencia por el joven que tiene novia, fingió un romance con Isabela "por estrategia", coquetea con Nelson y dice que le gusta Mar.

Pero llama la atención que cuando el expulsado de la noche era Santiago por votación del público, los jueces y el director de 'La Academia' se unieron para salvarlo y darle otra oportunidad. Pero ahora que Zunio y Fernanda fueron los expulsados, para la producción ahora sí valió la decisión del público y le hicieron caso a los votos.

Nadie movió un dedo para salvar a Fernanda, a quien muchos señalan como una posible ganadora o al menos finalista, pues en realidad canta mejor que Santiago.

Ella dijo: "Me llevo una gran experiencia, he crecido como mujer, gracias a los maestros. Agradezco hasta el público por haber me dejado hasta aquí".

Pero en redes sociales fueron críticos de la situación: