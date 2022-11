Exclusiva. Carlos Rivera confiesa que Litzy es su crush y ella reacciona

Litzy fue una exitosa figura del pop de los noventa. Su encanto juvenil cautivó a miles de fans y uno de ellos era un niño tlaxcalteco que, al paso de los años, se convirtió en un cantante tan popular como ella.

Aquel niño nacido en Huamantla es Carlos Rivera y esta semana se encontró por primera vez con su ídola de los noventa durante el programa "¿Quién es la Máscara?". Litzy participa en ese show como una de las concursantes que oculta su identidad pero Carlos Rivera, en su papel de investigador, logró descubrirla.

Rivera dijo que adivinó que Litzy se escondía detrás de alfiletero porque era su fan desde niño. "Era mi crush", confesó.

Ante la confesión, Litzy dice que se siente halagada. "Carlos es un chavo súper talentoso, muy lindo y exitoso. Cuando me dijo que yo era su crush fue algo que no me esperaba pero que agradezco".

Lityz señala que ella también es fan de Carlos Rivera, aunque el hecho de que fuera su crush dio al traste con su deseo de llegar a la final de "¿Quién es La Máscara?".

"¡Por supuesto que me adivinó porque me ha escuchado desde hace muchos años! Él lo dijo, que mi voz era muy familiar para él. Yo traté de cambiar la voz, de fingirla pero es muy difícil ocultarlo para fans como Carlos que me han seguido desde los90".

Actualmente Litzy participa en la gira de conciertos del 90's Pop Tour además de estar a punto de comenzar la grabación de una serie para streaming.

